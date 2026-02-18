冬奧／突然參賽搶第一？哈士奇誤闖越野滑雪賽道 衝過終點線畫面曝

一隻充滿活力但沒有參賽資格的哈士奇犬，今天闖入冬奧女子團體競速越野滑雪比賽，這場突如其來的「表演」讓觀眾們笑聲不斷。

路透社報導，這隻狗在資格賽時走進特塞羅（Tesero）體育場的賽道，發現有幾名選手正在最後衝刺，隨即決定加入比賽行列。

牠先在場地上四處嗅聞，隨後搶在滑雪選手前率先衝過終點線，現場觀眾為這名意外跑者熱烈歡呼。

工作人員最後雖然將這隻搖著尾巴的闖入者帶走，不過計時人員正準備拍攝終點照時，仍捕捉到這隻狗衝過終點線的畫面。