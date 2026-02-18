快訊

初三「赤狗日」年節最凶！憤怒之神現身 5大禁忌踩到恐衰窮整年

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

春節連假才過半57人送桃療精神科急診 醫師：節慶氛圍可能成觸發點

冬奧／突然參賽搶第一？哈士奇誤闖越野滑雪賽道 衝過終點線畫面曝

中央社／ 義大利特塞羅18日綜合外電報導
一隻充滿活力但沒有參賽資格的哈士奇犬，今天闖入冬奧女子團體競速越野滑雪比賽。圖／路透社
一隻充滿活力但沒有參賽資格的哈士奇犬，今天闖入冬奧女子團體競速越野滑雪比賽。圖／路透社

一隻充滿活力但沒有參賽資格的哈士奇犬，今天闖入冬奧女子團體競速越野滑雪比賽，這場突如其來的「表演」讓觀眾們笑聲不斷。

路透社報導，這隻狗在資格賽時走進特塞羅（Tesero）體育場的賽道，發現有幾名選手正在最後衝刺，隨即決定加入比賽行列。

牠先在場地上四處嗅聞，隨後搶在滑雪選手前率先衝過終點線，現場觀眾為這名意外跑者熱烈歡呼。

工作人員最後雖然將這隻搖著尾巴的闖入者帶走，不過計時人員正準備拍攝終點照時，仍捕捉到這隻狗衝過終點線的畫面。

冬奧

延伸閱讀

冬奧／高山滑雪曲道李玟儀首趟順利完成 晚間力拚連兩屆完賽

冬奧／假冒官網行騙 消費者買到贗品又個資遭竊

冬奧／出手阻擋被判失格！中國好手孫龍無緣再奪牌

冬奧／6年前低谷時遇見17歲的她！差9歲「璃來龍」淚之救贖感動人心

相關新聞

杜拜女網／謝淑薇組合退賽未能上演詹謝對決 詹皓晴晉女雙8強

杜拜女網賽雙打16強賽今天原將上演謝淑薇與詹皓晴的「詹謝對決」，不過在謝淑薇與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Os...

冬奧／高山滑雪曲道李玟儀連兩屆完賽 美滑雪女王奪生涯第3金

我國滑雪好手李玟儀，今天在冬奧高山滑雪女子曲道賽事，以兩趟合計2分13秒13的第52名成績，寫下連續兩屆賽事都完賽的紀錄...

冬奧／突然參賽搶第一？哈士奇誤闖越野滑雪賽道 衝過終點線畫面曝

一隻充滿活力但沒有參賽資格的哈士奇犬，今天闖入冬奧女子團體競速越野滑雪比賽，這場突如其來的「表演」讓觀眾們笑聲不斷

冬奧／高山滑雪曲道李玟儀首趟順利完成 晚間力拚連兩屆完賽

4年前的北京冬奧成為我國史上第一位取得冬奧高山滑雪參賽資格的選手，李玟儀今天晚間再度挑戰冬奧最高殿堂，在高山滑雪女子曲道...

冬奧／假冒官網行騙 消費者買到贗品又個資遭竊

資安公司必特（Bitdefender）今天表示，近日出現一波網路詐騙，歹徒架設一些網站，假冒米蘭-科爾蒂納2026冬奧官...

冬奧／上屆奧運後一度退役 華裔美籍劉美賢無懼日本花滑名將夾擊

米蘭冬季奧運會在今天凌晨進行女子花式滑冰短曲項目，在前4名選手中就有3名日本選手包辦，其中唯一一名非日籍選手則是來自美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。