冬奧／高山滑雪曲道李玟儀首趟順利完成 晚間力拚連兩屆完賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李玟儀出征冬季奧運。聯合報系資料照／記者曾思儒攝影
李玟儀出征冬季奧運。聯合報系資料照／記者曾思儒攝影

4年前的北京冬奧成為我國史上第一位取得冬奧高山滑雪參賽資格的選手，李玟儀今天晚間再度挑戰冬奧最高殿堂，在高山滑雪女子曲道第一趟賽事中，最終以1分05秒47秒成績的第63名抵達終點，晚間將繼續在第二趟登場，力拚連兩屆完賽紀錄。

4歲就開始接觸滑雪李玟儀，上屆北京冬奧取得參賽資格，創下我國女子高山滑雪的新紀錄，在該屆的第一趟賽事中，李玟儀出發後就出現偏離的狀況，不過她隨即爬回到未通過的旗門後重新出發，不放棄的精神獲得場邊人員以及賽事主播的喝采，最終她以2趟合計2分46秒04的成績，排名第50名結束生涯首次冬奧挑戰。

而今年米蘭冬奧李玟儀再度取得奧運參賽資格，在今天晚間的首趟賽事中，共有95位選手出賽，其中李玟儀被排在第86位出賽，最終以1分05秒47完賽，在首趟64位完賽選手中排名第63名，並取得第二趟決賽出賽機會。 

至於第一趟表現最佳的選手，則是第5度站上冬奧舞台的美國「滑雪女王」席弗琳（Mikaela Shiffrin），曾在2014年索契拿下曲道金牌、2018年平昌冬奧則是拿下大曲道金牌的她，在第7位出發後就以47秒13的成績一路保持領先，反倒是上屆金牌、斯洛維尼亞弗爾霍娃（Petra Vlhova）首趟表現不盡理想，僅滑出49秒99的成績，衛冕之路陷入困境。

