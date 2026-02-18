快訊

武廟主委嘔吐…遭疑態度漠然 黃偉哲回應：非醫療專業不阻搶救動線

日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑尋獲飛行員與2名台灣旅客

吐一吐就好？ 武廟主委中鏢諾羅病毒 醫師示警：傳染力超強

冬奧／假冒官網行騙 消費者買到贗品又個資遭竊

中央社／ 米蘭17日綜合外電報導
冬奧發生假冒官網行騙，消費者買到贗品又個資遭竊。 法新社
冬奧發生假冒官網行騙，消費者買到贗品又個資遭竊。 法新社

資安公司必特（Bitdefender）今天表示，近日出現一波網路詐騙，歹徒架設一些網站，假冒米蘭-科爾蒂納2026冬奧官網來販售仿冒紀念商品，欺騙了歐美消費者，其偽造程度幾可亂真。

Bitdefender指出，詐騙集團透過臉書平台散播虛假廣告，並假稱冬奧官方紀念商品可享8折優惠。

用戶若點擊這些廣告後，就被導向偽造網站，其付款資訊、住址、電話、電子郵件帳號等，有時連登入憑證都被竊取。而受騙者最後只能拿到仿冒商品、或什麼都收不到，其個資卻遭盜用。

Bitdefender表示，詐騙分子利用極為逼真的仿製品來行騙。

米蘭-科爾蒂納2026冬奧新聞辦公室回應說，他們「一旦發現有未經授權的網站販售仿冒紀念品，都會立即通報主管機關，並要求下架」。

Meta臉書尚未就此回應路透社的詢問。

路透報導，許多假網站在接受付款後數小時或數天內立刻消失，消費者根本無法要求退款。

Bitdefender建議消費者，應查核所註冊的網址、小心過度誇大的折扣，並確認刊登這類廣告的臉書網頁、了解其過往紀錄。

該公司又說，這波詐騙規模龐大且手法複雜，隨著賽事進入尾聲，恐有數以千計用戶遭殃。

冬奧

延伸閱讀

冬奧／出手阻擋被判失格！中國好手孫龍無緣再奪牌

冬奧／6年前低谷時遇見17歲的她！差9歲「璃來龍」淚之救贖感動人心

冬奧／練兩年就逼近決賽門檻 中華隊女將林欣蓉喊話2030年再戰

冬奧／性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手卻更賺

相關新聞

冬奧／假冒官網行騙 消費者買到贗品又個資遭竊

資安公司必特（Bitdefender）今天表示，近日出現一波網路詐騙，歹徒架設一些網站，假冒米蘭-科爾蒂納2026冬奧官...

冬奧／上屆奧運後一度退役 華裔美籍劉美賢無懼日本花滑名將夾擊

米蘭冬季奧運會在今天凌晨進行女子花式滑冰短曲項目，在前4名選手中就有3名日本選手包辦，其中唯一一名非日籍選手則是來自美國...

冬奧／出手阻擋被判失格！中國好手孫龍無緣再奪牌

日前在冬奧男子競速滑冰男子1000公尺項目獲得銀牌的中國隊選手孫龍，於昨天繼續拚戰500公尺項目，在分組預賽由於惡意阻擋土耳其選手奧爾斯（Denis Ors），最終被裁判判定失格，無緣再奪獎牌(影片)

冬奧／6年前低谷時遇見17歲的她！差9歲「璃來龍」淚之救贖感動人心

日本花式溜冰選手三浦璃來與木原龍一組成的「璃來龍」（Rikuryu）組合，哭着緊緊擁抱，慶祝他們贏得冬季奧運2026雙人賽金牌，成為是日冬奧最感人一幕。 從短曲（short program）落後6.

電競／CFO戰隊陣容大搬風 輔助2274成秘密武器

台灣英雄聯盟電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）去年在世界大賽闖進8強、締造驚奇的一季，休賽季陣容卻大幅變動，其中輔助選手227...

聽奧／中華隊多老將 下屆還能延續奪金紀錄？

二○二五年十一月底東京達福林匹克運動會（聽奧）落幕，中華代表團在閉幕前兩天才在金牌榜開張，可以說有驚無險保住連續七屆摘金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。