冬奧／出手阻擋被判失格！中國好手孫龍無緣再奪牌
日前在冬奧男子競速滑冰男子1000公尺項目獲得銀牌的中國隊選手孫龍，於昨天繼續拚戰500公尺項目，在分組預賽由於惡意阻擋土耳其選手奧爾斯（Denis Ors），最終被裁判判定失格，無緣再奪獎牌(影片)。
在男子競速滑冰500公尺項目，孫龍與土耳其、義大利、加拿大選手同組，孫龍在彎道有意超車奧爾斯，但由於伸出左手動作阻擋奧爾斯前進路線，經過錄影檢視最終被判失格落居4人最後，奧爾斯雖排第三，最終仍擇優晉級。
孫龍本屆冬奧男子競速滑冰共計參加1500公尺、1000公尺、500公尺3項，他先在1000公尺項目奪下銀牌，為中國在男子競速滑冰項目奪下本屆第一面獎牌；之後參加1500公尺因對手絆倒意外，腿部因此受傷無緣站上頒獎台，最後帶傷參加500公尺項目因犯規失格，最終這位世錦賽3金中國強將只收一面銀牌，結束本屆冬奧。
