冬奧／6年前低谷時遇見17歲的她！差9歲「璃來龍」淚之救贖感動人心

日本花式溜冰選手三浦璃來與木原龍一組成的「璃來龍」（Rikuryu）組合，哭着緊緊擁抱，慶祝他們贏得冬季奧運2026雙人賽金牌，成為是日冬奧最感人一幕。

從短曲（short program）落後6.9分，到長曲（free skate）以新世界紀錄158.13分後上奪冠，贏得日本歷來首面冬奧雙人賽金牌，「璃來龍」的激動可想而知，然而這對年齡相差9歲組合的動人之處，並不在於二人近年贏盡大賽，而是木原龍一在6年前幾乎已經放棄溜冰，在絕望一刻遇見17歲的三浦璃來。

木原龍一谷底中遇上17歲的她 加拿大教練撮合改寫生涯

24歲的三浦璃來(右)與33歲木原龍一組成的「璃來龍」。 美聯社

雙人溜冰最講求默契，愈年輕培養愈好，木原龍一原為個人賽選手，20歲才轉戰雙人賽，2013年夥拍高橋成美，二人出戰2014索契冬奧得第19名，翌年分道揚鑣；轉為跟須崎海羽拍檔，成績亦是不上不下，2018平昌冬奧連長曲決賽也進不了，又是在之後一年拆夥。個人賽不行，雙人賽更總是被認定是「拖累拍檔」，木原龍一在不斷失敗之中已萌生退役念頭。

一直被認定不夠好，原來只是未找到對的人。本身是雙人賽選手出身的加拿大教練馬葛迪（Bruno Marcotte），慧眼識英雄，他看準龍一的特點，讓對方嘗試跟他的17歲學生三浦璃來試滑。行外人未必意識到，馬葛迪看出二人的滑行方式奇似，說得上是一拍即合。

挾兩屆世界冠軍之名再戰奧運 初賽失利龍一崩潰了

龍一在生涯最低潮遇上璃來，成為最美麗的意外，二人隨馬葛迪到加拿大練習，生涯從此改寫。看二人比賽，龍一看起來很高大強壯，他力量很強，能夠把拍檔高高拋起，其實身高只得1.75米，是璃來1.46米的嬌小身型，把他襯托成巨人。從外型到溜冰的風格，也是絕配。

成功不是一蹴而就，首個賽季處於磨合期，日本錦標賽兩度在短曲失手跌倒，之後一季受疫情影響幾乎報銷。不過由2021/22賽季開始，「璃來龍」組合踏入收成期，世錦賽銀牌、2022北京冬奧得第7名，取得生涯突破性佳績。之後二人表現愈來愈好，今屆冬奧前已是兩屆世界冠軍、兩屆亞軍，獲視為金牌熱門。「璃來龍」組合在團體賽由初賽到決賽三度獲得全場最高分，合力為日本贏得一面團體賽銀牌。想不到去到雙人賽，卻在短曲上失手，以73.11分暫列第五位，落後排第一位的德國組合6.9分之多。這個時候，今年經已33歲的龍一崩潰了。

逆境中二人角色轉換 長曲刷新世界紀錄得分後上奪金

24歲的三浦璃來憶述當時情況：「龍一不斷地哭，一直以來都是他帶領着我、支持我，不過今次，我必須負起『大姐姐』的角色。」關鍵時刻，馬葛迪教練再次出場，告訴愛徒「一切尚未完結」，提醒他們8年前平昌冬奧德國組合Bruno Massot／Aljona Savchenko也是在短曲只排第四的劣勢下，在長曲創下舊評分制度世界紀錄的159.31分後上贏得金牌。

哭足一整日的龍一，在拍檔和教練鼓勵下振作，與璃來發揮水準，二人完成表演後緊緊擁抱，等待分數時龍一緊張不已，當公布他們獲得雙人賽長曲新世界紀錄的158.13分，他再次哭成淚人，璃來溫柔地安慰他的同時，不忘揶揄拍檔，「老實說，今次你一直都在哭哦。」

我遇見你，是最美麗的意外

40分鐘後，所有組合完成比賽，三浦璃來／木原龍一以231.24分奪冠，較最接近的對手高出近10分之多。這面後上贏得金牌，不止是二人努力的見證、日本在冬奧雙人賽的歷史突破，也是龍一克服昔日一再遭受錯待、唾棄，堅持不放棄而苦盡甘來的成果。

賽後二人連受訪亦展現完美默契，不約而同說起這美麗的相遇，三浦璃來先分享，「很多人跟我說：『遇上龍一是個奇蹟』，為此我衷心感謝每一個人。」 木原龍一補充，「當她找上我的時候，我已在退役邊緣。如果不是這樣，這對組合和兩度出戰奧運根本不會發生，我實在很感恩。」

