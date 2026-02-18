電競／CFO戰隊陣容大搬風 輔助2274成秘密武器

台灣英雄聯盟電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）去年在世界大賽闖進8強、締造驚奇的一季，休賽季陣容卻大幅變動，其中輔助選手2274是由二軍直升一軍的生力軍，也是秘密武器。

上季宰制太平洋職業聯賽（LCP）的CFO，在英雄聯盟世界大賽表現搶眼，打破台港澳賽區8強魔咒，可惜在淘汰賽落敗無緣晉級4強。然而，CFO休賽季陣容大幅變動，新星中路選手HongQ（蔡明宏）、打野選手JunJia（余峻嘉）攜手前進中國LPL賽區，另外與輔助選手Kaiwing（凌啟榮）結束合作關係。

期盼延續在LCP聯賽的宰制力，CFO將打野選手換成義大利籍華裔的Shad0w（趙志強），而中路選手引進韓援Pungyeon（李鍾赫），輔助選手則拉上原本二隊的潛力新星2274（邱長恩）。

邱長恩接受中央社採訪時笑說，生涯首場職業賽並不會很緊張，實際也跟想像中差不多，只是跟隊友彼此配合時間太短，加上陣中有韓國選手Pungyeon，溝通成為一大考驗，因此仍須再磨合、調整節奏。

邱長恩分享，國小一年級開始接觸英雄聯盟，起因是到媽媽的朋友家玩，看到一個姊姊在玩這款遊戲，在好奇心促使下，一頭栽進召喚峽谷的世界，甚至「一試成主顧」，尤其被S9世界大賽的奪冠戰隊FunPlus Phoenix圈粉，不斷用「瑟雷西」角色打比賽，成為之後司職輔助的契機。

國三那年邱長恩自認實力有機會往職業選手前進，主動填CFO招募二隊的表單，也如願踏上職業之路，在二軍秘密培訓一年，也如願升上一軍主力。

他笑說，很喜歡擔任輔助，本季希望在與下路選手Doggo（邱梓銓）搭配中成長、跟著團隊征戰國際賽，並以手握3座世界大賽冠軍韓國輔助名將Keria（柳岷析）為目標。