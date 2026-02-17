冬奧／練兩年就逼近決賽門檻 中華隊女將林欣蓉喊話2030年再戰

中華隊女將林欣蓉投入雪車訓練大概兩年，在米蘭科爾蒂納冬季奧運女子單人雪車第3趟表現回穩，單趟拿到第15名，但3趟總成績3分02秒27排名21，僅差0.08秒就能取得前20名晉級第4趟決賽的資格。

林欣蓉對於微小差距感到相當可惜，她說：「會記取每次經驗，繼續挑戰2030年冬奧。」

林欣蓉第3趟滑出1分00秒36，在25名選手中排名15。她表示，屬於正常發揮，平常就是排在大約第10到15名，前一天比賽出現打滑情況後，今天把裝備調回官方訓練時較熟悉的設定，「今天發揮得很好，也是從錯誤中學習，最後差0.08秒雖然可惜，還是很開心最後一趟比得很好。」

林欣蓉也提到，多位外國教練在訓練期間都有關心她的狀況，對於她只練習雪車兩年就有此表現感到驚訝，也給予不少鼓勵，「他們看到我今天的調整與滑行，也肯定我的能力。」

與2022年以雪橇選手參加冬奧相比，這次轉項到雪車，林欣蓉內心有不一樣的感受，對身邊所有人充滿感謝，尤其家人特地飛到現場觀賽，包括80歲、行動不便的阿嬤，跟爸爸、媽媽、朋友們都在戶外低溫中等待兩、三個小時，「今天又是除夕夜，他們第1次未在台灣過年，滑完後都很感動，我覺得那個感動帶給我的比其他都還要多。」

林欣蓉同時感謝運動部、中華雪車協會、新北市體育局、中華奧會，以及團隊和家人、朋友支持，她說：「當初轉項沒有人看好時，他們願意相信我。」儘管今天是有點差強人意的結果，但她認為最後一趟已經證明有競爭力，「下一次2030，我一定會準備好、變得更強，再去挑戰國際舞台。」