快訊

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

過年iPhone手機「大健檢」！10個Apple內建隱私保護功能一次檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

冬奧／性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手卻更賺

聯合新聞網／ 綜合報導
荷蘭競速滑冰女將萊爾丹，在冬奧競速滑冰勇奪1000公尺金牌並刷新奧運紀錄，她奪冠後情緒激動拉開比賽服，露出白色Nike運動內衣的畫面。 新華社
荷蘭競速滑冰女將萊爾丹，在冬奧競速滑冰勇奪1000公尺金牌並刷新奧運紀錄，她奪冠後情緒激動拉開比賽服，露出白色Nike運動內衣的畫面。 新華社

荷蘭競速滑冰女將萊爾丹（Jutta Leerdam），在冬奧競速滑冰勇奪1000公尺金牌並刷新奧運紀錄，她奪冠後情緒激動拉開比賽服，露出白色Nike運動內衣的畫面，透過轉播傳向全世界，據英國《每日郵報》報導，專家評估此一舉動就可為她進帳百萬美元(約3100萬台幣)代言合約，郵報中並透露她的未婚男友，就是2024年曾與當時58歲「野獸」泰森對戰獲勝知名的網紅拳手保羅(jake paul)。

27歲的萊爾丹已在本屆冬奧獲1金1銀的成績，雖自己經營IG粉絲只有63萬人，但她在奪冠後拉開拉鍊的影片，其實是她的習慣動作，但奪金後被網路瘋傳，特別透出NIKE運動內之，還被有近3億粉絲的NIKE轉傳，這一瞬間可能為她與NIKE合作帶來超過100萬美元的價值。此外，她奪冠後其他周邊，都有可能會她帶來不少商業合作機會，帶來奧運奪金效益。

不過，顯然她的功力還不足她的男友保羅，藉由網紅身分，2024年與泰森的對決就已為他帶來4000萬美元的收入，接下來他還有與梅威瑟、帕奎奧等知名拳王對戰計畫，這次也現身冬奧為女友加油。

萊爾 荷蘭 台幣 運動 IG

相關新聞

冬奧／張天將克服困難賽道完賽 中華隊暌違38年難得紀錄

米蘭科爾蒂納冬季奧運男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽事，一早碰上下大雪，賽道難度大幅提高，96名選手接連出發，第一趟就有過半未完...

冬奧／雙人花滑上演逆轉秀 日本組合首度摘金

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來與木原龍一今天在米蘭冬奧拿出職業生涯最佳表現，從短曲排名第5，強勢逆轉拿下金牌。這是首度有日...

跆拳道／劉侑芸世錦賽奪金 名古屋亞運添信心

台灣跆拳道女將劉侑芸去年在世錦賽拿到女子49公斤級金牌，有望成為名古屋亞運奪牌熱門，她笑說，拿到金牌後信心提升，「畢竟世...

冬奧／性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手卻更賺

荷蘭競速滑冰女將萊爾丹（Jutta Leerdam），在冬奧競速滑冰勇奪1000公尺金牌並刷新奧運紀錄，她奪冠後情緒激動拉開比賽服，露出白色Nike運動內衣的畫面，透過轉播傳向全世界，據英國《每日郵報

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

我國女子競速滑冰選手陳映竹今天出戰米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事，以37.914秒並列第11，突破201...

圍棋／奪「女子最強」頭銜 楊子萱：盼用成績證明台灣第一

放眼國內圍棋賽場，去年奪下「女子最強」頭銜的職業六段楊子萱，無疑是最具代表性的女子棋手之一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。