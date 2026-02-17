冬奧／性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手卻更賺

荷蘭競速滑冰女將萊爾丹（Jutta Leerdam），在冬奧競速滑冰勇奪1000公尺金牌並刷新奧運紀錄，她奪冠後情緒激動拉開比賽服，露出白色Nike運動內衣的畫面，透過轉播傳向全世界，據英國《每日郵報》報導，專家評估此一舉動就可為她進帳百萬美元(約3100萬台幣)代言合約，郵報中並透露她的未婚男友，就是2024年曾與當時58歲「野獸」泰森對戰獲勝知名的網紅拳手保羅(jake paul)。

27歲的萊爾丹已在本屆冬奧獲1金1銀的成績，雖自己經營IG粉絲只有63萬人，但她在奪冠後拉開拉鍊的影片，其實是她的習慣動作，但奪金後被網路瘋傳，特別透出NIKE運動內之，還被有近3億粉絲的NIKE轉傳，這一瞬間可能為她與NIKE合作帶來超過100萬美元的價值。此外，她奪冠後其他周邊，都有可能會她帶來不少商業合作機會，帶來奧運奪金效益。

不過，顯然她的功力還不足她的男友保羅，藉由網紅身分，2024年與泰森的對決就已為他帶來4000萬美元的收入，接下來他還有與梅威瑟、帕奎奧等知名拳王對戰計畫，這次也現身冬奧為女友加油。