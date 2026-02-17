冬奧／張天將克服困難賽道完賽 中華隊暌違38年難得紀錄

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊張天將在冬奧男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽排名36。圖／中華奧會提供
中華隊張天將在冬奧男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽排名36。圖／中華奧會提供

米蘭科爾蒂納冬季奧運男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽事，一早碰上下大雪，賽道難度大幅提高，96名選手接連出發，第一趟就有過半未完賽遭淘汰，我國20歲好手張天將克服困難賽道完成兩趟滑行，以2分22秒85排名36，更是中華隊暌違38年在這個項目完賽紀錄。

上次完賽已是1988年陳東榮在卡加利冬季奧運達成，張天將今天在高難度賽道中撐完全程，不僅達成個人目標，也為台灣冬季運動再添歷史意義。

比賽當下雪勢與冰面狀況對選手形成嚴峻考驗，不少選手在第一趟就遭淘汰出局。張天將坦言，看到多名好手未能完賽，緊張感也隨之而來，只能盡力把能做的做到最好，幸好完成第一趟後雪勢也停止，第二趟能順利一些。

他說：「真的很累，但我知道一定要撐住，不只是用表現回饋一直以來支持著我、在場邊替我加油的家人，也是讓小時候的自己感到驕傲。」

張天將表示，除了氣候嚴峻，本場賽道是自己滑過最困難的賽道之一，冰面也很硬，但平常教練就有針對這種環境進行訓練，因此賽前就相信只要全力以赴就一定能做到。

張天將回憶從童年學滑雪到奧運這段過程，小時候在電視上看奧運選手覺得很厲害，但一直覺得那是自己做不到的事；從10歲開始滑雪，起初只是好玩，直到16、17歲才開始有成為國家隊的目標，從未想過能進到奧運殿堂。

第一次參加奧運就順利完賽，感到很不可思議也很開心，更希望能激勵國內的小朋友，他說：「就算來自小地方，也有機會站上奧運舞台，一切都有可能。」

完成奧運賽事後，張天將的賽季仍持續進行，將在一周後轉戰世界青年錦標賽，一個月後也要回到美國加州大學聖地牙哥分校繼續學業。

他還透露，因為很喜歡服飾品牌，未來有計劃成立自己的冬季運動品牌，同時繼續推廣冬季運動，或許開設滑雪營或其他相關活動，把經驗傳授給更多人。

中華隊張天將在冬奧男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽排名36。圖／中華奧會提供
中華隊張天將在冬奧男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽排名36。圖／中華奧會提供
中華隊張天將在冬奧男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽排名36。圖／中華奧會提供
中華隊張天將在冬奧男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽排名36。圖／中華奧會提供
張天將（右）的父母也到場加油。圖／中華奧會提供
張天將（右）的父母也到場加油。圖／中華奧會提供

中華隊

