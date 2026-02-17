快訊

跆拳道／劉侑芸世錦賽奪金 名古屋亞運添信心

中央社／ 台北17日電
劉侑芸。 聯合報系資料照

台灣跆拳道女將劉侑芸去年在世錦賽拿到女子49公斤級金牌，有望成為名古屋亞運奪牌熱門，她笑說，拿到金牌後信心提升，「畢竟世錦賽金牌聽起來蠻厲害的」。

去年對年僅19歲劉侑芸是解鎖成就的一年，選上國家隊、首度進入國訓中心，接著代表台灣征戰萊茵魯爾世界大學運動會，尤其在年底的世界錦標賽一鳴驚人，拿到台灣跆拳道代表隊暌違10年的金牌，目前也暫居女子49公斤級的世界排名第1。

劉侑芸接受中央社採訪時表示，起初國手選拔賽沒有壓力，直到選進國家隊、出國比賽有打出一些成績後，心態上也開始出現壓力，不過在世錦賽就是放開來踢，加上教練蘇泰源場邊鼓勵，讓她不太會緊張，在一點運氣加持情況下，幫助劉侑芸拿到夢寐以求的金牌。

劉侑芸提到，以前聽到「世錦賽」感覺是很可怕的比賽，然而隨著自己登上頒獎台的最高位置，那股恐懼一掃而空，而且對手都是以前對過、看過的，「信心度也有提升，畢竟世錦賽金牌聽起來好像蠻厲害的。」

劉侑芸自認，經過去年密集訓練後，肌力進步很多，打法節奏也有改變，能幫助得分效率更高，而名古屋亞運跆拳道代表隊將於今年進行決選，屆時劉侑芸也盼通過考驗，再度挑戰頒獎台。

有趣的是，劉侑芸背後奮戰動力是韓國女團TWICE，不僅在奪金後秀舞技致敬偶像周子瑜，甚至透過這面世錦賽金牌，讓教練蘇泰源點頭「准假」看演唱會，劉侑芸透露，第一次看到覺得這個團體很漂亮，後面就一直聽下去，「慶祝動作有猶豫一下，但還是做了，畢竟機會難得。」

