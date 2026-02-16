快訊

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
我國女子競速滑冰選手陳映竹今天出戰米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事，以37.914秒並列第11。圖／中華奧會提供
我國女子競速滑冰選手陳映竹今天出戰米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事，以37.914秒並列第11，突破2018年平昌冬奧黃郁婷的第22名，改寫我國在冬奧該項目的新紀錄，但因為出現失誤，讓她對於結果不是很滿意、留下一點小遺憾。

「結果不是自己最滿意的，但還是謝謝自己這三年來經歷的酸甜苦辣。」握有6面滑輪溜冰世錦賽獎牌的陳映竹，為了站上奧運舞台，2023年選擇轉戰競速滑冰。一個人長時間在國外訓練，努力縮小與其他好手差距，過程遇到許多問題也都一一克服。

終於登上夢想中的殿堂，陳映竹認為賽前的緊張感是過去在滑輪賽事許久沒有體驗到的，但滑行過程她很享受。美中不足的是起步滑了一下，儘管後來漸入佳境，最後一個彎道更自認是有史以來滑行最好的一次，仍難以彌補前段的小失誤，她說：「500公尺這個項目就是分秒必爭的比賽，所以其實一點點小失誤，就失去了一些秒數。」

我國女子競速滑冰選手陳映竹今天出戰米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事，以37.914秒並列第11。圖／中華奧會提供
「當然會想落淚，畢竟舞台就這麼一次，但比賽就是這樣。」陳映竹表示，還是必須給自己完賽的肯定，甚至也破了國內最佳成績，很開心自己還是走到了這裡。

走過奧運這一趟、體驗壯觀盛大的舞台，她也鼓勵國內選手爭取踏上奧運的機會，「你會被那個熱情跟氛圍所包覆，很棒。」特別是還有親朋好友在場邊，陳映竹的媽媽第一次出國就是帶著哥哥一起來看她奧運比賽，學妹還做了應援衣服為她加油，這些支持都給了她力量。

我國女子競速滑冰選手陳映竹今天出戰米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事，以37.914秒並列第11。圖／中華奧會提供
冬奧過後，陳映竹還在評估是否要參加三月的世界錦標賽，她透露之後會給自己一段休息調整的時間，再決定未來的走向，「之後或許回到滑輪，也可能繼續滑冰，未來還說不定。」

