冬奧／挪威越野滑雪名將克萊博奪生涯第9金 創冬奧史上最多

中央社／ 義大利特塞羅15日綜合外電報導

挪威越野滑雪名將克萊博（Johannes Klaebo）今天率領國家隊在男子4x7.5公里接力賽封王，奪下個人生涯第9面冬奧金牌，創下冬奧史上最多金牌的紀錄。

法新社報導，在義大利特塞羅（Tesero）的和煦陽光下，挪威隊四人組一路領先，讓克萊博在抵達終點線前，還能向一旁群眾揮手致意，隨後與上前迎接的隊友們一同慶祝勝利。

29歲的克萊博在本屆義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運表現神勇，目前已抱走4面金牌，後續還有2項賽事準備出擊。

憑藉這面金牌，克萊博正式超越3位寫下8金紀錄的挪威傳奇前輩，包括越野滑雪名將比約根（MaritBjoergen）、戴利（Bjoern Daehlie），以及冬季兩項好手比約恩達倫（Ole Einar Bjoerndalen）。

在今天的男子4x7.5公里接力賽中，法國隊抱走銀牌，地主國義大利隊則摘下銅牌。

