快訊

小年夜「馬到金來」！春節大樂透加碼20天 大小紅包獎號一次看

「中山之狼」聲請再審遭駁回...仍維持死刑 高院裁定書揭理由

世壯運閉幕／網球摘金奪銀 何星磊律師：讓世界看見台灣

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026年世界壯年運動會於阿布達比盛大舉行，來自世界各地的壯年菁英齊聚競技。網球項目台灣代表隊何星磊勇奪男雙冠軍、混雙亞軍，為台灣隊摘金奪銀，寫下亮眼成績。圖／何星磊律師提供
2026年世界壯年運動會於阿布達比盛大舉行，來自世界各地的壯年菁英齊聚競技。網球項目台灣代表隊何星磊勇奪男雙冠軍、混雙亞軍，為台灣隊摘金奪銀，寫下亮眼成績。圖／何星磊律師提供

2026年世界壯年運動會（Open Masters Games）於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比盛大舉行，來自世界各地的壯年菁英齊聚競技。網球項目台灣代表隊何星磊勇奪男雙冠軍、混雙亞軍，為台灣隊摘金奪銀，寫下亮眼成績，也讓世界看見台灣的堅韌與專業實力。

本屆賽事於阿布達比舉行，台灣選手何星磊在男雙決賽中，與隊友迎戰西班牙組合。決賽開局即面臨嚴峻考驗，對手陣中一名選手近200公分，發球角度刁鑽、速度驚人、彈跳極高。何星磊與隊友逐步破解對手發球優勢。最終與隊友攜手完成關鍵破發，以6:4拿下決賽勝利，成功奪金。

本屆世壯運今天圓滿落幕，何星磊表示，未來希望持續推動運動企業理念，協助企業建立良好勞資關係，透過運動與法律專業結合，促進員工工作與生活平衡。未來賽事將贊助「Team Taiwan」隊服，支持更多臺灣選手站上國際舞台，讓運動精神成為連結世界、看見台灣的重要力量。

2026年世界壯年運動會於阿布達比盛大舉行，來自世界各地的壯年菁英齊聚競技。網球項目台灣代表隊何星磊（左）與隊友勇奪男雙冠軍、混雙亞軍，為台灣隊摘金奪銀，寫下亮眼成績。圖／何星磊律師提供
2026年世界壯年運動會於阿布達比盛大舉行，來自世界各地的壯年菁英齊聚競技。網球項目台灣代表隊何星磊（左）與隊友勇奪男雙冠軍、混雙亞軍，為台灣隊摘金奪銀，寫下亮眼成績。圖／何星磊律師提供

運動 看見台灣 成功

延伸閱讀

網球／謝淑薇攜搭檔WTA卡達公開賽遭逆轉 錯失女雙冠軍

網球／謝淑薇WTA卡達公開賽搶10勝出 攜搭檔闖女雙冠軍戰

網壇不需要再一場性別大戰（上）世界球后莎芭蓮卡的參賽，為何成了一場鬧劇

網球／WTA卡達公開賽 謝淑薇攜搭檔直落二闖8強

相關新聞

冬奧／「情人節的選手村打得太火熱！」 官方緊急補貨幽默回應保險套荒

2026年在義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）舉辦的冬季奧運賽事正如火如荼進行，但場外卻因一場「保險套荒」意外成為焦點。選手村原先準備的不到1萬個免費保險套，在短短3天內被索取一空，引

世壯運閉幕／網球摘金奪銀 何星磊律師：讓世界看見台灣

2026年世界壯年運動會（Open Masters Games）於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比盛大舉行，來自世界各地的壯...

杜拜女網／詹皓晴過頭關 下戰「寶島內戰」強碰謝淑薇

杜拜女網賽今天點燃戰火，我國女將詹皓晴和丹麥搭檔陶森（Clara Tauson）開出紅盤，直落二晉級16強，下戰就要和列...

高球／PGA圓石灘職業業餘配對賽 俞俊安第3輪繳72桿

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA重點賽事AT&T圓石灘職業業餘配對賽第3回合，抓4博蒂、吞4柏忌繳出平標準72...

冬奧／滑雪好手布拉滕從挪威轉籍巴西 勇奪拉美史上冬奧首金

出生挪威後來轉籍巴西的布拉滕（Lucas Pinheiro Braathen），今天在冬奧拿下男子滑雪大曲道項目金牌，這...

冬奧／奧會主席蔡家福走訪各賽區 訪視選手兼國際交流

米蘭冬奧賽事我選手陸續比賽或於賽前最後備戰中，冬奧代表團團長、中華奧會主席蔡家福一行，近日特別前往關心我競速滑冰好手陳映...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。