世壯運閉幕／網球摘金奪銀 何星磊律師：讓世界看見台灣

2026年世界壯年運動會（Open Masters Games）於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比盛大舉行，來自世界各地的壯年菁英齊聚競技。網球項目台灣代表隊何星磊勇奪男雙冠軍、混雙亞軍，為台灣隊摘金奪銀，寫下亮眼成績，也讓世界看見台灣的堅韌與專業實力。

本屆賽事於阿布達比舉行，台灣選手何星磊在男雙決賽中，與隊友迎戰西班牙組合。決賽開局即面臨嚴峻考驗，對手陣中一名選手近200公分，發球角度刁鑽、速度驚人、彈跳極高。何星磊與隊友逐步破解對手發球優勢。最終與隊友攜手完成關鍵破發，以6:4拿下決賽勝利，成功奪金。