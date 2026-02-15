杜拜女網／詹皓晴過頭關 下戰「寶島內戰」強碰謝淑薇

杜拜女網賽今天點燃戰火，我國女將詹皓晴和丹麥搭檔陶森（Clara Tauson）開出紅盤，直落二晉級16強，下戰就要和列第3種子的我國「一姊」謝淑薇／拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）正面碰頭，「寶島內戰」中搶8強門票。

杜拜女網賽屬於WTA 1000層級的大賽，總獎金408萬8211美元，單打64籤、雙打32籤，謝淑薇直接晉級第二輪，詹皓晴和今年澳網打進8強的我國女將吳芳嫺／日本穗積繪莉都從首輪出發。

率先出賽的詹皓晴，和陶森首輪碰克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／比利時肯朋（Magali Kempen），台丹組合一開賽就被破發球局，不過第9局瓦解對手3個盤末點及破發點，保住發球局後下一局馬上回破，從3：5落後下連趕4局，以7：5先下一城。

謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科。 路透社

第二盤台丹組合乘勝追擊，第8局先破發成功，第9局賽末發球局雖也失手，不過第10局再度破發成功，驚險以6：4收下勝利。

台將在杜拜女網賽有輝煌賽史，詹皓晴2018年和中國搭檔楊釗煊捧冠，且當時冠軍戰對手正是謝淑薇／彭帥；謝淑薇隔年和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再闖冠軍戰且高捧金盃，2020年更完成二連霸。