冬奧／「情人節的選手村打得太火熱！」 官方緊急補貨幽默回應保險套荒

2026年在義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）舉辦的冬季奧運賽事正如火如荼進行，但場外卻因一場「保險套荒」意外成為焦點。選手村原先準備的不到1萬個免費保險套，在短短3天內被索取一空，引發外界質疑主辦單位準備不足。所幸官方已在2月14日情人節當天完成補貨，暫時化解公關危機。

根據外媒報導，本屆冬奧約有2800至3000名選手參賽，首批印有「Milano-Cortina2026」字樣的限量版保險套發放後迅速見底，等於平均每名選手可領取約3個。義大利《新聞報》引述一名不具名選手說法指出：「庫存3天就沒了，他們說會補貨，但誰知道什麼時候到？」

事件在社群平台延燒，西班牙花式滑冰選手絲馬特（Olivia Smart）日前更拍片分享選手村發放的限定版保險套，笑說「我找到了！這裡應有盡有。」影片中可見包裝印有倫巴底大區黃色標誌，外界也猜測，不少選手可能將其視為紀念品帶回收藏。

對於這項選手「重要物資」短缺爭議，國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會上幽默回應：「1萬個已經用完了，算算2800名選手的比例，顯然情人節在選手村內進行得相當火熱。」他還打趣引用奧林匹克精神，表示「每屆奧運似乎都會有一個保險套的故事」，引來現場笑聲。

事實上，自1988年首爾奧運起，奧運選手村提供免費保險套已成為傳統，目的是推廣性健康與預防性病觀念。倫巴底大區主席豐塔納（Attilio Fontana）公開力挺這項措施，強調「健康第一，預防與常識最重要」，指出這不應是令人尷尬的話題，「如果有人覺得奇怪，那是因為不了解奧運慣例。」

不過，本屆冬奧準備數量與近年夏季奧運相比確實偏少。2024年巴黎奧運為約1萬名選手準備30萬個保險套，平均每人可分配約30個；相較之下，此次冬奧僅準備1萬個，一度被外界批評「太小氣」。面對輿論壓力，主辦單位於14日證實新一批物資已配送至各選手村，並將持續補貨至2月22日閉幕為止。

儘管話題火熱，選手村內的硬體設施與訓練安排並未受到影響。健身房、休閒區與「RelaxRoom」等空間正常運作。由於規定禁止跨國選手互訪宿舍，「RelaxRoom」成為熱門去處，內有音樂與柔和燈光，並設有屏風隔間，供選手進行「私人冥想」。有選手笑稱：「這時候就得發揮想像力了。」