高球／PGA圓石灘職業業餘配對賽 俞俊安第3輪繳72桿

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA重點賽事AT&T圓石灘職業業餘配對賽第3回合，抓4博蒂、吞4柏忌繳出平標準72桿，暫時以低於標準3桿的213桿並列第63名。

現年27歲的俞俊安，生涯曾在2024年拿過1場美國職業高爾夫協會（PGA）賽事冠軍；2026年賽季已參加2場比賽，可惜都遭到淘汰。

總獎金2000萬美元（約新台幣6.35億元）的AT&T圓石灘職業業餘配對賽，僅限定80名球員參賽，前2回合每名職業球員配對1名業餘球員一起比賽，從第3回合開始，就僅剩職業選手較量。

俞俊安今天從球場的第10洞下場，前9洞抓2博蒂、吞1柏忌繳出35桿，轉場後又接著在第2洞抓博蒂，只可惜在最後5洞遭遇亂流，吞下3柏忌。

俞俊安今天的開球略失水準，雖平均仍有接近300碼的距離，但上球道率僅57%，幸好拿手的鐵桿依舊有發揮作用，標準桿上果嶺率還是有72%的好表現，讓他不至於桿數跌得太快。

今年是俞俊安生涯第3次參加AT&T圓石灘職業業餘配對賽，去年獲得第64名，2024年則以並列第58名作收。

另外，台灣女子職業高爾夫一姐徐薇淩，今天出發前往泰國，展開她今年在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）新賽季首戰－泰國本田女子公開賽；將一連3週出賽，也意味著無法在台灣過農曆年。