網球／謝淑薇攜搭檔WTA卡達公開賽遭逆轉 錯失女雙冠軍

國際女子網球協會（WTA）千分等級的卡達公開賽，台灣「百搭天后」謝淑薇今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科拚女雙冠軍戰，可惜以6比0、6比7（3比7）、8比10落敗，無緣冠軍。

暌違6年再闖WTA卡達網球公開賽的台灣名將謝淑薇，這次與奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，兩人名列女雙第3種子，在今天女雙冠軍戰面對哈薩克好手戴妮琳娜（Anna Danilina）、塞爾維亞球員克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的第4種子組合。

首盤開打後，謝淑薇、奧斯塔朋科展現絕佳的宰制力，尤其頻頻打出精彩致勝球，三度上演破發好戲情況下，加上完美保住自身發球局，僅花費不到25分鐘就以6比0先馳得盤，賞給對手「貝果」。

謝淑薇、奧斯塔朋科在次盤維持亮眼表現，就算第3局率先被突破，仍未自亂陣腳，旋即回敬兩度破發，一度手握5比2領先，眼看即將拿下冠軍金盃，沒想到「台拉聯軍」突然陷入亂流，不僅遭扳平比分，在搶7局也遲遲無法找回節奏，導致以6比7（3比7）讓出。

進入決勝盤搶10，謝淑薇、奧斯塔朋科開頭表現不理想，甚至出現連丟5分狀況，處於大幅度落後，即便「台拉聯軍」試圖縮小差距，還化解2個賽末點，但終場仍以8比10吞敗，錯失兩人合拍後的第2座冠軍。