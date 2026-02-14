冬奧／官方證實！開幕逾一周「已用掉1萬個保險套」 選手稱不意外

義大利米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運於2月6日開幕，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）今天則證實，冬奧選手們已經用掉1萬個保險套。

法新社報導，國際奧會發言人亞當斯（MarkAdams）於每日例行記者會笑著說道，「提供2800位運動員，已經用掉1萬個」。

冬季奧運的運動員們，可以在選手村取得免費提供的保險套。

來自馬達加斯加的24歲滑雪選手克雷（MialitianaClerc）表示，她早在2022年北京冬奧就看到免費保險套被迅速搜刮一空的狀況。

克雷指出：「我並不驚訝，因為我知道冬奧有很多人會用保險套，我在北京早就見過了。」

長期以來，奧運選手村一直被各界認為是運動員之間發生性關係的溫床。