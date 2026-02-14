羽球／陳詩媛挺孕肚曬雙胞胎姊妹照 王齊麟11字意外揭寶寶性別

台灣羽球奧運金牌得主王齊麟與妻子陳詩媛（十元）去年登記結婚並宣布懷孕喜訊後，一舉一動備受關注。近日，陳詩媛在社群平台分享與雙胞胎姊姊陳詩雅的合照，不僅展現姊妹好感情，王齊麟更在留言區一句話，意外曝光寶寶性別，再度掀起熱議。

已進入孕期中後段的陳詩媛，日前在Instagram上傳多張與雙胞胎姊姊的合影。照片中兩人同穿白色系服裝、神情神似，幾乎讓人分不清誰是誰。她幽默寫道，這是兩人在「成為媽媽跟阿姨之前的姊妹」合照，還自嘲表示：「還好肚子以上還是蠻像的吧！」一句話展現準媽媽的俏皮心情。

王齊麟和陳詩媛去年完婚。記者王聰賢／攝影

談到即將展開的育兒生活，陳詩媛也難掩期待，笑說未來孩子將會有位「嚴格阿姨」，字裡行間流露出姊妹間深厚情誼與對新生活的想像。

貼文曝光後吸引大批粉絲留言祝福，而王齊麟也火速現身留言區，寫下「我兒子以後會不會認錯媽～」，語帶玩笑與寵溺，還附上表情符號。短短11字，不僅呼應姊妹倆的高相似度，也等同親自證實兩人即將迎來男寶寶，讓留言區瞬間沸騰。

王齊麟幽默留言回應，間接曝光寶寶性別。翻攝自IG

事實上，兩人於2024年4月公開戀情，6月登記結婚，同年10月宣布懷孕喜訊，12月補辦婚宴，人生進度備受外界關注。如今隨著寶寶性別揭曉，粉絲也紛紛獻上祝福，期待新生命到來。