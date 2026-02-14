春節連假進行山域活動 請注意氣候變化、裝備齊備及自身體能極限

春節連假是不少民眾安排登山、健行的熱門時段，運動部全民運動署提醒，台灣冬季天氣變化快，特別是高海拔地區，常出現低溫、濃霧、降雨，甚至路面結冰等情況，出發前一定要多一分準備、多一分留意。

全民運動署表示，山域意外多半與未詳實掌握天候資訊、低估路線難度或裝備準備不齊全有關，進而出現迷路、失溫或體力不支等狀況，不僅危及自身安全，也讓搜救人員承擔更高風險。山區天氣變化往往又快又劇烈，風險相對提高，更需要審慎因應。

全民運動署提醒，進行山域活動前，務必先查詢最新天氣預報與山區環境資訊，依自己的體能與經驗選擇合適路線，切勿逞強。規畫行程時，也建議考慮聘請具專業能力的山域嚮導陪同，並在出發前，將行程、路線及預計回程時間清楚告知親友或留守人員。

針對登山熱潮，全民運動署提出以下提醒事項：

一、隨時掌握天氣與路況：出發前與行程中，都要持續關注天氣變化。若遇到強冷氣團、下雨、起霧或能見度不佳時，請務必保留撤退的彈性，別勉強登頂。

二、裝備帶齊、體力評估：登山屬高強度運動，平日就應該依據路線難度進行體能訓練，進行前更應配合體能狀況進行路線選擇。裝備方面，保暖衣物要準備充足，建議採洋蔥式穿法，並攜帶急救藥品、行動糧與通訊設備，同時熟悉離線地圖或導航工具的使用方式。

三、做好留守與回報：出發前，請將完整行程告知家人或留守人員，並在山區通訊點定期回報行程狀況，讓親友能掌握你的安全。