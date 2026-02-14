台南古都國際半程馬拉松邁向20年 3月1日開跑

台南市政府今天表示，2026台南古都國際半程馬拉松預定3月1日開跑，今年賽事邁入第20年，報名人數逾2萬5000人，創下新高，更吸引36個國家408名國際跑者參賽。

台南市府體育局今天發布新聞稿指出，2026台南古都國際半程馬拉松報名人數2萬5289人，因邁入第20年，賽事物資全面升級，主視覺設計融合「馬」與「20週年」意象，賽事服裝以潮流運動風格呈現，總獎金逾新台幣100萬元。

此外，今年賽事新增學生組，鼓勵青少年投入路跑運動，且增設健康休閒體驗組，落實運動平權理念，鼓勵身心障礙者參與，打造友善多元賽事環境。

台南古都國際半程馬拉松賽道補給向來是賽事一大亮點，今年兼顧不同族群需求，友善蔬食跑者專區提供蔬食、低碳及植物肉補給；蛋白補給站提供舒肥雞胸肉、滷豆乾等高蛋白補給，還有台南米其林美食和在地特色農特產。

體育局表示，20週年古都馬也獲國際友好城市響應，屆時將設置友好城市特色攤位，規劃國際友好城市選手之夜等，展現台南城市交流與國際運動觀光實力。