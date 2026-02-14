融合式運動育樂營圓滿落幕 播下「多元共融」的新春種子

在春節的喜慶氛圍中，有一群身心障礙特殊需求的孩子們完成了一場關於理解與共融的旅程。由運動部支持並補助國立體育大學舉辦的「2026寒假特殊需求學生融合式運動育樂營」，自115年1月26日起展開為期三周的精彩航程，昨天（13日）正式畫下句點。孩子們一同參與軟式飛盤、地板滾球、疊杯運動及有氧律動等活動，在運動中互相學習、彼此陪伴，共同度過一段充實且富有意義的寒假時光，為新的一年揭開溫暖且正向的序幕。

運動部表示，看到不同特殊需求的孩子在活動中學習合作、互相打氣，那份最純粹的笑容，正是推廣適應運動最動人的成果，正所謂場上沒有障礙，只有彼此的信賴。本次營隊的核心亮點在於「適應運動」的深度實踐，透過彈性調整運動規則、器材與引導方式，在活動中以自我實現為出發點，鼓勵孩子依照自身節奏完成任務，從中學習合作、溝通與彼此支持，場上此起彼落的加油聲與笑容，成為營隊中最真實、也最動人的畫面。

有孩子分享，過去在學校時常感到不開心，但來到營隊後，非常喜歡老師們陪伴一起上課，也感受到同學願意主動協助他，讓他在團體中找到歸屬感。他也提到，在課程中首次接觸魔術方塊，這對於精細動作能力較弱的他而言是一項不小的挑戰，經過兩堂課的練習後，已經能自行轉動魔術方塊，對自己的進步感到相當開心，也建立了更多自信。

國立體育大學強調，融合式運動的真諦並非追求「變得一樣」，而是「每個人都能被看見」。為了讓家長安心、孩子放心，營隊特別維持低師生比，由具備豐富經驗的師資全程指導，給予孩子最即時的支持；此外，營隊聘請專業諮商心理師全程隨行，不僅協助特殊需求孩子建立人際互動的自信，更提供完善的情緒支持。營隊中的活動經過專業設計，除了讓所有孩子們提升體適能外，更學會了「尊重差異」，在共同生活中深刻理解多元的美好，並讓特殊需求孩子在肯定中逐步成長。這種跨越障礙的友誼，其價值遠勝於任何比賽獎牌，成為孩子們成長路上的生命養分。