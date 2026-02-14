高球／日巡及亞巡雙巡獎金王比嘉一貴教學活動 傳授實戰經驗

日本選手比嘉一貴（Kazuki Higa）繼續在林口球場進行教學活動，由於學員人數眾多，特別提早自上午9點半起，比嘉一貴進行短桿與切桿擊球技巧，一對一的揮桿教學，至中午全部活動圓滿結束。

比嘉一貴前一天雖然經過近四個小時的一對一教學後，絲毫未見疲態與不耐，仍然非常投入，認真地詢問每一位學員的揮桿問題，一一給予解答。

不過他也強調他是一位比賽職業選手，而且身材並不高大，他可以示範自已習慣的各種打法，但是每位球員自己要透過不斷地練習與自我記憶及意識，仔細思考，找出最適合屬於自己的獨特技巧。

他也親自示範短桿與果嶺邊的切桿處理，首先他分享自己的練習方式，擊球前會先仔細觀察果嶺的速度丶距離丶逆順草，再依據不同的站位丶打開的角度丶需要滾動距離，決定使用短鐵或不同角度的劈起桿。

他也提及，在練習中要思考每一次練習的每一球的正確打法與失誤的地方，而且比賽前務必把所有的不理想狀況與情緒調整至最佳，想要在比賽中一邊調整不好的手感，一邊想要打出好的成績，幾乎是不可能的，因此最好避免出現這樣的情況，對他來說，他不會容許自己在比賽中發生這樣的情形。

比嘉一貴兩天教學 活動今天圓滿結束，與學員們大合照。圖／仰德集團提供

一般來說在祼土或球位不佳的地方使用切桿減少失誤的方式是，他會使用球桿的趾部擊球，盡量減少球桿與地面的接觸， 也就是用更乾淨俐落的手法擊球，可以減少失誤。

這項活動的承辦單位TPGA理事長陳榮興在結束時做了總結，他表示，感謝仰德集團主辦這項教學活動，也感謝林口球場的林根基老師與連騼森老師的大力協助，希望日後還能邀請到比嘉一貴再度來台進行教學，未來仰德集團還會舉辦更多類似的青少年選手教學活動，讓更多的青少年選手能有機會接觸頂尖選手，向世界級球員學習。

30歲的比嘉一貴去年2025年成為首位日本籍亞巡賽獎金王，並當選亞巡賽年度最佳球員；他並是2022年日巡獎金王，他於2017年轉為職業選手，至今拿下日巡8冠，亞巡賽三冠及亞巡ADT巡迴賽兩冠；同時他也是台灣女婿，以及仰德集團贊助球員 。

這是仰德集團也是台灣首次創舉，主辦首位日本巡迴賽獎金王來台進行青少年教學活動，這也是比嘉一貴轉職業以來，首度舉行教學。

由仰德集團主辦丶林口球場協辦丶TPGA承辦的比嘉一貴教學活動，兩天來除了報名參與此教學活動的60位學員受益良多，這兩天到現場旁聽的職業選手與業餘球員多達20多位。他們也表示，現場學到很多很實用的擊球技巧。