快訊

影／高雄楠梓透天厝氣爆！驚天巨響…鐵窗遭炸彎1人送醫

六都馬年春聯一次看！天團玖壹壹3款夯爆 台北熊讚驚喜登場

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

冬奧／頭盔悼戰亡運動員遭禁賽 烏克蘭選手上訴失敗

中央社／ 綜合外電報導
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇在米蘭體育仲裁法庭（TAS）聽證會後，手持頭盔擺姿勢拍照。 法國民訊社
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇在米蘭體育仲裁法庭（TAS）聽證會後，手持頭盔擺姿勢拍照。 法國民訊社

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天因佩戴飾有俄烏戰爭罹難者圖像的頭盔而遭取消米蘭冬奧參賽資格，他對此提出上訴但以失敗告終。

在這場米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運至今最大的爭議中，赫拉斯克維奇昨天因拒絕換下繪有自2022年俄軍入侵以來喪生的烏克蘭男女運動員照片的頭盔，而被禁止參加他的冬奧項目。

根據奧林匹克憲章，比賽期間禁止任何帶有政治性質的表示。

27歲的赫拉斯克維奇今天將案件提交至設於米蘭的體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport），他告訴記者：「我希望真理能獲得伸張，而且我也明白自己是無辜的。」

但身為體育界最高法院的體育仲裁法庭表示，已駁回赫拉斯克維奇「針對國際雪車及俯臥式雪橇協會（IBSF）與國際奧林匹克委員會（IOC）」的上訴。

法新社報導，體育仲裁法庭秘書長瑞伯（MatthieuReeb）指出，法庭「認定言論自由在奧運會上受到保障，但不在比賽場上，這是一項神聖的原則」。

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇。 歐新社
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇。 歐新社

瑞伯補充表示，審理這項上訴的德國籍仲裁員隆巴赫（Annett Rombach）「希望表明，她完全同情赫拉斯克維奇先生的紀念行為，以及他為喚起外界對烏克蘭人民和運動員因戰爭所受苦難與摧殘的意識所做的努力」。

然而，她做出結論，認為赫拉斯克維奇的頭盔確實違反了國際奧會的「運動員言論表達準則」。

赫拉斯克維奇今天稍晚在慕尼黑將頭盔呈獻給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時表示，他的禁賽處分「令人沮喪」。

他補充說：「沒有人對這頂頭盔有任何抱怨，所以這純粹是一個歧視性的決定，我應該要在那裡（比賽）的。」

據美聯社報導，國際奧會曾提供赫拉斯克維奇機會，讓他戴上不同的頭盔參賽，並在滑行結束後帶著這頂致敬頭盔通過採訪區。

他本也可以配戴黑色臂章，這通常是國際奧會所禁止的。國際奧會只是不希望他透過戴著這頂頭盔比賽來發表聲明。

赫拉斯克維奇說：「我認為國際奧會站在了歷史錯誤的一邊。」

冬奧

延伸閱讀

冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽

冬奧／「四周神」馬里寧也是人 兩次關鍵失誤跌掉獎牌

冬奧／韓17歲「奇蹟少女」崔佳溫創歷史 奪冬奧雪板金牌

冬奧／不下雪土地上的冰上之花 李宇翔明晨長曲登場續拚歷史

相關新聞

冬奧／久違完成四圈跳 李宇翔長曲141.92分躺地感謝花滑帶來的驚喜

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運今天進行男子花式滑冰長曲決賽，台灣花滑新星李宇翔零失誤跳完三圈半及四圈兩個高難度動作，完美...

冬奧／頭盔悼戰亡運動員遭禁賽 烏克蘭選手上訴失敗

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天因佩戴飾有俄烏戰爭罹難者圖像的頭盔而遭...

網球／謝淑薇WTA卡達公開賽搶10勝出 攜搭檔闖女雙冠軍戰

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的卡達公開賽，台灣「百搭天后」謝淑薇今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，通過搶10考驗...

高球／日巡及亞巡雙巡獎金王比嘉一貴教學活動 傳授實戰經驗

日本選手比嘉一貴（Kazuki Higa）繼續在林口球場進行教學活動，由於學員人數眾多，特別提早自上午9點半起，比嘉一貴...

高球／許育瑞創辦台青盃已堅持20年 帶動台灣青少年高爾夫發展

仰德集團董事長許育瑞有著台灣集團企業主獨特的高爾夫成長背景，本身熱愛高爾夫，也承載了長年來發展推動台灣高爾夫運動的責任與...

冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽

18歲小將李杰翰自2024年參加冬季青年奧運後，這次在米蘭首次登上冬奧殿堂，最終以28分39秒3在男子越野滑雪10公里計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。