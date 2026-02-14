高球／許育瑞創辦台青盃已堅持20年 帶動台灣青少年高爾夫發展

快訊

聯合報／ 即時報導
許育瑞董事長（左）與青少年時期的俞俊安。圖／仰德集團提供
仰德集團董事長許育瑞有著台灣集團企業主獨特的高爾夫成長背景，本身熱愛高爾夫，也承載了長年來發展推動台灣高爾夫運動的責任與堅持；自2006年起，在其大力支持下，將多年來台灣各球場青少年培訓隊，加入團隊的競技與對抗元素，落實訓練與實戰效果，開始冠名舉辦仰德台青盃，至今已持續舉辦了20年，其後更於2009年加入世界業餘積分組織，與世界接軌，在台灣青少年高爾夫的訓練與發展方面，許育瑞功不可沒。

長久以來，台灣不少高爾夫球場都持續培訓青少年選手，但是真正透過團隊與個人對抗賽制，激發青少年選手的鬥志及累積實戰經驗，確實是自2006年台青盃的創立後，逐漸看到青少年選手球技提升的效果，成為台灣小球員的養成搖籃。

台青盃自2010年起由仰德冠名，以仰德台青盃為名，持續不斷地每兩個月舉辦一次由全國各球場輪流主辦比賽，不但成為各球場培訓隊驗收青少年選手訓練成果的重要指標，也是選手們自我激勵丶追求茁壮的依據。

台青盃最初只有5個球場球隊參與，其後受到許育瑞的號召，越來越多球場的培訓隊願意共襄盛舉，再增加到10個，進而12個球場，如今已增為13個球場與單位的培訓隊，包括林口球場丶台灣高爾夫俱樂部丶全國花園丶老爺球場丶台北球場、新豐球場、北市大、國體大、高雄球場、台中高協、斑芝花俱樂部及礁溪球場、花蓮球場等。參與這項同時具有團隊與個人賽制的比賽，許育瑞並於2010年起進而舉辦每年一度的仰德全國業餘公開賽，開放給全國24歲以下業餘選手參賽，同時也擁有世界業餘積分的累積。

許育瑞並給予奪勝優秀選手實質的獎勵，仰徳全國業餘公開賽的A組第一、二、三名，B組第一名及女子組第一名球員，提供全年度營養補助金

這些比賽以及與世界接軌的設計，都是許育瑞深知青少年球員除了需要平日自律的訓練，更需要大小比賽的磨練，而且必須與時俱進，隨時與國際組織與比賽接軌，讓青少年選手能夠有機會爭取足夠的世界積分參加更多更大的國際級職業及業餘大賽。

許育瑞董事長（左）與仰德集團贊助的名將<a href='/search/tagging/2/詹世昌' rel='詹世昌' data-rel='/2/118165' class='tag'><strong>詹世昌</strong></a>（左二起）丶<a href='/search/tagging/2/俞俊安' rel='俞俊安' data-rel='/2/190159' class='tag'><strong>俞俊安</strong></a>丶林文堂及洪健堯。圖／仰德集團提供
另外，他因此也立下了多年以來凡是仰德全國業餘公開賽的男子A組及B組冠軍選手都能獲得亞巡級仰德TPC錦標賽的參賽資格辦法，對年輕球員無疑地更是一份難得且加分的激勵。　

台青盃舉辦至今已20年，參與台青盃賽事磨練的球員已不計其數，許多選手現在不只是在職業領域挑起大樑，也成為台灣職業選手進軍國際的主力，展現著這競技項目的成長與進步。

其中如在亞巡賽及LIV巡迴賽發光發熱的球星如詹世昌丶李玠柏，以及在美巡賽嶄露頭角的俞俊安，與在台巡賽戰績斐然的洪健堯丶王偉軒丶張緯綸等，都可說是仰德台青盃的最佳代言人。

許育瑞不僅承接了先輩們積極培養青少年高球選手的重任，更開啟了昔日與往後各項比賽的創新發展，不過最令人敬佩的是那一分對台灣高球運動堅持不懈的支持熱情與精神，出錢出力，綜觀全國，無人能出其右。

