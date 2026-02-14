快訊

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

蔣萬安情人節限定「撩妹語錄」自嘲：自己看了都有點不好意思

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽

聯合報／ 即時報導
18歲小將李杰翰完成奧運初體驗，受到許多的幫助。圖／中華奧會提供
18歲小將李杰翰完成奧運初體驗，受到許多的幫助。圖／中華奧會提供

18歲小將李杰翰自2024年參加冬季青年奧運後，這次在米蘭首次登上冬奧殿堂，最終以28分39秒3在男子越野滑雪10公里計時賽（自由式）完賽，在113名選手中名列第106名。奧運初體驗能完賽，他直言很開心，形容滑完當下覺得時間過得好快，但很享受在其中。

李杰翰表示，此次賽道難度不低，不只陡坡很多，下坡也不好控制，許多選手都有摔倒的狀況，所幸最後他順利完成滑行。他表示，在瑞典籍教練牽線下，獲得瑞典隊協助他與女子選手余睿處理雪板與打蠟，裝備狀況理想，也讓他在場上能更順利發揮。

不過他也透露，比賽前一天練習時曾滑錯路線，讓他心裡有點緊張，「這次路線比較複雜，三圈都不一樣，但今天標示滿清楚的，我有把路線記得很完整，滑起來就滿順利。」

比賽途中他也聽到許多觀眾用中文幫他加油，許多都不是他認識的人，讓他聽了很感動，「奧運畢竟是最高殿堂，還是會緊張，但到賽場後就比較專注，滑的時候很享受，結束後反而覺得時間過很快。」

首次在奧運與各國好手同場競技，李杰翰坦言並未過度關注對手，而是專注在自己的表現上，他說：「有看到頂尖選手的滑行，會覺得自己還有一大段距離，很多地方可以再進步。」不過他說過去弱項就是自由式，自從確定冬奧要參加自由式之後就勤練，覺得在技巧及動作各方面都已經進步滿多的。

對於本屆賽事，他感謝瑞典教練與團隊的協助，「我們確實沒有相關技師或人才，他們幫了很多忙。」同時他也感謝滑雪協會與運動部在這個賽季提供訓練與交流的資源，讓他能到國外移地訓練持續累積經驗。

結束冬奧賽事，李杰翰將返台繼續訓練，準備2月底前往挪威參加世界青年錦標賽。作為本賽季最後一場賽事，他表示沒有設定特別的目標，會將它視為這賽季訓練成果的檢視，看看哪裡有進步，還有哪裡可以調整。

展望下個下季，他希望有更多跟亞洲強權選手一起訓練的機會，「韓國、日本比較近，選手實力差距也沒有跟世界頂選手那麼大，先從差一點點的開始追逐。」

18歲小將李杰翰完成奧運初體驗。圖／中華奧會提供
18歲小將李杰翰完成奧運初體驗。圖／中華奧會提供

冬奧 運動部

延伸閱讀

冬奧／「四周神」馬里寧也是人 兩次關鍵失誤跌掉獎牌

冬奧／韓17歲「奇蹟少女」崔佳溫創歷史 奪冬奧雪板金牌

冬奧／不下雪土地上的冰上之花 李宇翔明晨長曲登場續拚歷史

堅持戴戰亡同袍肖像頭盔 烏選手遭冬奧禁賽 澤倫斯基批不道德

相關新聞

冬奧／久違完成四圈跳 李宇翔長曲141.92分躺地感謝花滑帶來的驚喜

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運今天進行男子花式滑冰長曲決賽，台灣花滑新星李宇翔零失誤跳完三圈半及四圈兩個高難度動作，完美...

冬奧／頭盔悼戰亡運動員遭禁賽 烏克蘭選手上訴失敗

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天因佩戴飾有俄烏戰爭罹難者圖像的頭盔而遭...

網球／謝淑薇WTA卡達公開賽搶10勝出 攜搭檔闖女雙冠軍戰

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的卡達公開賽，台灣「百搭天后」謝淑薇今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，通過搶10考驗...

高球／日巡及亞巡雙巡獎金王比嘉一貴教學活動 傳授實戰經驗

日本選手比嘉一貴（Kazuki Higa）繼續在林口球場進行教學活動，由於學員人數眾多，特別提早自上午9點半起，比嘉一貴...

高球／許育瑞創辦台青盃已堅持20年 帶動台灣青少年高爾夫發展

仰德集團董事長許育瑞有著台灣集團企業主獨特的高爾夫成長背景，本身熱愛高爾夫，也承載了長年來發展推動台灣高爾夫運動的責任與...

冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽

18歲小將李杰翰自2024年參加冬季青年奧運後，這次在米蘭首次登上冬奧殿堂，最終以28分39秒3在男子越野滑雪10公里計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。