冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽

18歲小將李杰翰自2024年參加冬季青年奧運後，這次在米蘭首次登上冬奧殿堂，最終以28分39秒3在男子越野滑雪10公里計時賽（自由式）完賽，在113名選手中名列第106名。奧運初體驗能完賽，他直言很開心，形容滑完當下覺得時間過得好快，但很享受在其中。

李杰翰表示，此次賽道難度不低，不只陡坡很多，下坡也不好控制，許多選手都有摔倒的狀況，所幸最後他順利完成滑行。他表示，在瑞典籍教練牽線下，獲得瑞典隊協助他與女子選手余睿處理雪板與打蠟，裝備狀況理想，也讓他在場上能更順利發揮。

不過他也透露，比賽前一天練習時曾滑錯路線，讓他心裡有點緊張，「這次路線比較複雜，三圈都不一樣，但今天標示滿清楚的，我有把路線記得很完整，滑起來就滿順利。」

比賽途中他也聽到許多觀眾用中文幫他加油，許多都不是他認識的人，讓他聽了很感動，「奧運畢竟是最高殿堂，還是會緊張，但到賽場後就比較專注，滑的時候很享受，結束後反而覺得時間過很快。」

首次在奧運與各國好手同場競技，李杰翰坦言並未過度關注對手，而是專注在自己的表現上，他說：「有看到頂尖選手的滑行，會覺得自己還有一大段距離，很多地方可以再進步。」不過他說過去弱項就是自由式，自從確定冬奧要參加自由式之後就勤練，覺得在技巧及動作各方面都已經進步滿多的。

對於本屆賽事，他感謝瑞典教練與團隊的協助，「我們確實沒有相關技師或人才，他們幫了很多忙。」同時他也感謝滑雪協會與運動部在這個賽季提供訓練與交流的資源，讓他能到國外移地訓練持續累積經驗。

結束冬奧賽事，李杰翰將返台繼續訓練，準備2月底前往挪威參加世界青年錦標賽。作為本賽季最後一場賽事，他表示沒有設定特別的目標，會將它視為這賽季訓練成果的檢視，看看哪裡有進步，還有哪裡可以調整。

展望下個下季，他希望有更多跟亞洲強權選手一起訓練的機會，「韓國、日本比較近，選手實力差距也沒有跟世界頂選手那麼大，先從差一點點的開始追逐。」