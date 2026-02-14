網球／謝淑薇WTA卡達公開賽搶10勝出 攜搭檔闖女雙冠軍戰

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的卡達公開賽，台灣「百搭天后」謝淑薇今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，通過搶10考驗勝出，睽違6年再闖卡達公開賽女雙冠軍戰。

在這次卡達網球公開賽，台灣名將謝淑薇持續與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，兩人名列卡達公開賽女雙第3種子，順利挺進4強後，台灣時間今天凌晨則挑戰頭號種子的「義大利組合」艾拉妮（Sara Errani）與鮑里尼（Jasmine Paolini），尋求冠軍戰門票。

實力相近的兩組人馬在首盤開打後上演破發大戰，謝淑薇、奧斯塔朋科克服開局就遭突破、陷入3比5落後劣勢，甚至頂住壓力挽救4個盤末點，不僅如願延長戰線，並在第11局再回敬破發，以7比5先馳得點。可惜「台拉聯軍」未能在第2盤乘勝追擊，導致以3比6讓出。

進入決勝搶10局，謝淑薇、奧斯塔朋科與對手互有領先，不過「台拉聯軍」逐步掌握對手的發球節奏，尤其後段更從「義大利組合」手中連搶4分，成為鎖定戰局的關鍵，終場以10比6取得女雙冠軍戰門票，

睽違6年再闖卡達公開賽女雙冠軍戰，謝淑薇將攜手奧斯塔朋科迎戰第4種子哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）、塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）組合，力拚兩人本季合作的第2座冠軍。