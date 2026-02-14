冬奧／「四周神」馬里寧也是人 兩次關鍵失誤跌掉獎牌

近年稱霸花滑界，有「四周跳之神」稱號的馬里寧（Ilia Malinin），今天晚間在米蘭冬奧花滑長曲部分兩度摔倒，災難性演出讓他一路跌出頒獎台外，哈薩克選手謝德羅夫（Mikhail Shaidorov）爆冷奪金。

美聯社報導，馬里寧這名來自美國的21歲小將，賽後坦然面對失利。他表示，「我搞砸了。這是我腦中浮現的第一個念頭。」

馬里寧在短曲比賽後以明顯差距領先，今天晚間只要表現中規中矩便能在團體金牌之外，再添個人金牌。不料這名兩屆世界冠軍卻遇上生涯最糟糕的夜晚，賽後他強忍淚水，星光熠熠的滿場觀眾也陷入沉默與震驚。

馬里寧說：「老實說，我完全沒料到會這樣。我覺得自己賽前準備得非常充分，上場時也感覺狀態良好，也許正因如此，讓我過於自信，認為一切一定會很順利。」

哈薩克選手謝德羅夫爆冷奪金。 新華社

謝德羅夫以生涯最佳的291.58分為哈薩克贏得冬奧首金；日本選手鍵山優真再一次抱銀而歸，隊友佐藤駿則是獲得銅牌。

馬里寧則是一路滑落至第8，總分264.49分是他近4年來的最低成績，也終結他橫跨全球14場賽事、長達2年多的不敗紀錄。

馬里寧說：「我真的被緊張完全壓倒，尤其擺出開場姿勢時，感覺人生所有創傷全部湧上心頭，負面念頭不斷，我沒能好好面對。」

今晚的長曲，馬里寧以菲力普（flip）4周跳開場，這是他預定平紀錄的7個4周跳之一，接著嘗試競賽中僅有他能完成的艾克索（Axel）4周跳，但臨時收腳作罷。隨後他完成勒茲（Lutz）4周跳，卻自此陷入麻煩。

「四周跳之神」馬里寧兩度摔倒，災難性演出讓他一路跌出頒獎台外。 新華社

接下來計畫的4環跳（loop）只完成2圈，節奏全亂；然後在勒茲4周跳的跳躍組合摔倒，損失原本可望入手的高分；沙克（Salchow）4周跳接艾克索3周跳的組合，馬里寧再度倒地。

比賽音樂結束時，馬里寧努力掩飾悲傷，場邊觀眾包括2022年冬奧花滑金牌得主陳巍（Nathan Chen）、奧運7金的體操名將拜爾斯（Simone Biles）、演員傑夫高布倫（Jeff Goldblum）。

馬里寧說：「我經歷許多，奧運金牌大熱門對我這個年紀來說，真的承受著極大壓力。」

謝德羅夫在意識到自己奪金時，也與眾人同樣吃驚。

哈薩克選手謝德羅夫奪金，鍵山優真(左)和隊友佐藤駿分別拿到銀牌、銅牌。 新華社

他在短曲僅排第6，賽前並不被看好，但這名以高難度跳躍聞名，卻長期不穩定的21歲選手，今晚卻繳出生涯最佳成績，技術上幾乎完美，成功完成5個4周跳。

頒獎典禮後，謝德羅夫與2名日本得牌選手繞場慶祝，馬里寧說：「我走上前向他道賀，因為看他滑冰，我在休息室裡看著，真的替他感到驕傲。我聽說他這個賽季並不順利。」