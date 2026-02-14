羽球／李哲輝愛情長跑13年修成正果 感謝老婆一路陪伴

台灣男子羽球雙打好手李哲輝，去年底和老婆黃心慧舉辦婚禮，人生正式邁向下一個階段，2人愛情長跑13年修成正果；平常話不多的李哲輝難得感性告白：「感謝老婆一路的陪伴。」

現年31歲的李哲輝，去年12月28日和另一半、從高三就開始交往的黃心慧完婚，小倆口桌數開得不多，都是家人和比較親密的好友，走溫馨路線完成終身大事。

李哲輝在接受中央社記者訪問時笑說：「我這個人比較怕尷尬，所以不希望太多人來，都是家人、熟識的朋友，這樣比較自然，我也比較不會緊張。」

李哲輝透露，其實他早在2022年就求婚了，去年4月也已登記，本想說8月辦婚禮，但因為要比賽實在有點趕，所以才延後到年底。

談到這場婚禮，李哲輝感謝老婆一手包辦，「我真的都在國外比賽，婚禮的一切幾乎都是老婆做決定，我就是有需要的時候再幫忙，雖然是這樣，但我到婚禮前都還是有點焦慮。」

談起2人的緣分，李哲輝透露，老婆也是從小學就打羽球，但高中沒升上甲組後，大學就是打身體健康的。「高三那一年，我在基隆中學的教練鄭永成（Victo）有把她找來練球，所以我就有機會在練習完藉故送她去搭車，就這樣開始交往了。」

李哲輝表示，自己真的是怕尷尬也不喜歡大場面的人，「所以當初求婚就是在一家飯店的房間裡，請飯店幫忙布置一下，那時候老婆一進來還以為走錯房間，搞得大家都笑出來。」

這13年來的陪伴，讓李哲輝跟另一半也變得更像分不開的親人，「有時候我比賽打不好，她就會在跟我視訊時安慰我；看到粉絲比較偏激的留言時，也會叫我不要想太多，只要有她在身邊，我就會感到特別的安心和安定。」

只不過今年還要拚名古屋亞運，加上上半年有許多賽事積分要保，蜜月這件事可能暫時無法成行。

李哲輝透露，老婆喜歡那種歐洲鄉下的自助旅行，到處看看、到處走走，「但我比較喜歡去日本，不過蜜月這種事，全都看老婆決定，我只要先把鈔票準備好就好。」

至於今年農曆新年，黃心慧就要以新的身分跟李哲輝一起過年，她笑說：「雖然以前就也曾在農曆年一起吃過飯，但這次感覺一定會很不一樣。」