射擊／神槍手楊昆弼跨國戀愛娶韓妻 為吵架努力學韓文

中央社／ 台北14日電
楊昆弼。記者季相儒／攝影
楊昆弼。記者季相儒／攝影

3度代表台灣參加奧運射擊不定向飛靶國手楊昆弼，去年低調完婚，娶回韓國籍美嬌娘，這段跨國戀情歷經近4年修成正果，婚後楊昆弼也搞笑說：「吵架是最困難的部分。」

楊昆弼在2022年比賽時認識了現在的老婆「金小姐」，當時因有共同朋友而熟識，2人開始用通訊軟體聯繫，儘管一個不會韓語、一個不會中文，但還是靠著「破英文」營造出粉紅泡泡。

楊昆弼在接受中央社記者訪問時笑說，「反正現在翻譯軟體這麼方便，交往的時候就是視訊時一邊翻譯一邊聊天，再不然就是用一些簡單的英文，反正在熱戀期間講什麼都好笑。」

他透露，其實巴黎奧運（2024年）之後，「就覺得自己應該要早點定下來」，人生才會更穩定，對於後續的目標才能更盡全力去衝刺。

楊昆弼指出，主要是覺得自己好像也不年輕了，「如果有一些人生目標（結婚）的話，好像應該早點去實現，這樣接下來再拚亞運、奧運的時候，也可以更安定一些，所以才想說去年底先把婚禮辦完。」

談到婚後生活，楊昆弼搞笑地說，最難的部分就是吵架，「因為我還在學韓文，老婆也在學中文，所以情緒上來的時候，還是各說各的語言，變成我講台語、她說韓文，吵個幾分鐘就吵不下去了。」

儘管楊昆弼才27歲，老婆更是小他1歲，但他覺得婚後還是有些不一樣。「結了婚、辦完婚禮，就覺得自己肩膀上的責任更重，要承擔的事情更多，當然這些角色都是第一次，還需要慢慢去適應。」

「金小姐」也是韓國的飛靶選手，異國婚姻對楊昆弼來說似乎也沒帶來太大困擾，他笑說：「第一次去韓國見她爸媽的時候，本來還覺得沒什麼，但見到面還是會有點緊張，幸好她的爸媽人都很好，可能因為知道我們都是選手，比較能體諒。」

楊昆弼說，婚後老婆就搬來台灣定居，「我的目標還是先拚名古屋亞運，至於其他的事情，暫時還沒想這麼多，先做好選手的本分。」

