羽球／婚禮後王齊麟等待新生命到來 努力做好各種角色

拿下奧運雙金的台灣羽球好手王齊麟去年底辦完婚禮，婚後和老婆等待著新生命的到來；他笑說：「人生真的難以預測，許多身分一次滿足，我也努力扮演好各種角色。」

去年6月王齊麟與陳詩媛（十元）登記成為夫妻，沒想到幸福來得太突然，曾高喊想要「雙胞胎」的陳詩媛，去年10月就和王齊麟一起公開超音波照片，證實升格當爸媽，目前預產期在今年3月下旬。

原本辦完婚禮後，王齊麟預計從今年初展開世界羽球總會（BWF）的新賽季，因搭檔邱相榤膝蓋傷勢未癒，還需進行治療復健，也讓王齊麟多了1個月陪伴老婆的日子。

王齊麟和陳詩媛。記者王聰賢／攝影

王齊麟在接受中央社記者訪問時表示，去年登記完，就陸陸續續有住在一起，「當時還在裝潢新家，加上還要四處征戰，感覺老公這個身分好像沒有這麼真實，直到十元懷孕後，又多了一個身分，才感覺到責任好像真的變重了。」

他笑說：「登記之後我們就是順其自然，真的沒想到幸福來得這麼快，讓我在半年內從人夫變成爸爸，雖然多了一個角色要去適應，這也讓我變得更成熟，生活上也會想得更周全。」

王齊麟和陳詩媛。記者王聰賢／攝影

去年底王齊麟的新居落成，也順利辦完婚禮，現在就是等著小朋友的誕生，他也多次在社群上透露期待當爸爸的感受，希望自己能扮演好這個角色。

「剛好這1個月沒辦法出去比賽，我就多陪陪十元，雖然有些不方便，但還是盡量帶她出去走走。」王齊麟強調，畢竟生小孩對女生來說是很危險又很辛苦的事情，「只要我在台灣，就會多陪著她。」

王齊麟1月18日才過完31歲生日，他笑說：「現在生日願望沒有別的，就是希望家人、小孩通通健康平安就夠了。」

兩屆奧運金牌名將王齊麟（左），馬年即將升格「人父」。本報資料照片

目前王齊麟和邱相榤在世界男雙排名第13，在台灣僅次排名11的李哲輝、楊博軒，新賽季已在2月3日開打的亞洲羽球團體錦標賽開啟，他也希望能爭取到名古屋亞運資格。

王齊麟說，年紀越來越大了，希望可以再衝一波，「亞運一定是今年最大的目標，希望可以和邱相榤一起站上頒獎台；當然還是要先跟老婆說對不起，畢竟接下來就是一連串的比賽，可能無法一直待在她身邊。」