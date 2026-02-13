冬奧／不下雪土地上的冰上之花 李宇翔明晨長曲登場續拚歷史

在地處亞熱帶的台灣，雪是一道奢侈的風景，但在米蘭的賽場上，我國滑冰好手李宇翔正用他的冰刀，在寒冷的空氣中劃出一朵最美麗的冰花，明天凌晨他將在米蘭冬奧男子花式滑冰賽場挑戰長曲決賽登場，無論最終成績為何，這對19歲的李宇翔來說，都將只是他生涯的一個逗點而非結果。

不同於許多5歲就穿上冰鞋的天才，李宇翔的起步並不早，從小身體虛弱的他，在醫生的建議下開始嘗試各種運動以增強體能。直到8歲那年，他跟著奶奶走進台北西門町的冰宮，那原本只是一次消暑的嘗試，卻意外開啟了他的滑冰之夢。

在資源匱乏、缺乏天然滑冰環境的台灣，李宇翔卻深受花式滑冰那種結合競技體育與藝術表演的獨特魅力吸引，一頭栽入這個冰上世界，且與許多選擇赴海外尋求更完整冬季運動訓練環境與技術支援的選手不同。李宇翔國、高中時期必須每天凌晨4點半起床，趕在小巨蛋冰宮對外開放前完成訓練，隨後再趕往學校上課，下課後又回到冰場，日復一日維持高強度訓練，這朵「冰上之花」，是在汗水與冷氣房的寒風中，一點一滴澆灌出來的。

2023、2024年李宇翔連續兩年獲得世界青少年錦標賽的參賽資格，並在2024-25賽季轉戰成人組後，就在首場國際賽事亞洲錦標賽中拿下短曲第7名、長曲第6名、總成績第8名的佳績。

李宇翔明天凌晨將在冬季奧運男子花式滑冰長曲決賽登場。圖／中華奧會提供

去年9月的奧運資格賽中，李宇翔一舉拿下總排名第5名的佳績，不僅達成與自己約定的冬奧夢想，更成為1998年的劉中達後，我國再一位取得奧運花式滑冰參賽資格的選手，還是首位由台灣純本土系統訓練出來的冬奧花滑國手，為我國花式滑冰發展寫下新里程碑。

在米蘭冬奧舞台上，李宇翔持續用他優雅的身姿繼續為我國花式滑冰開創歷史，在短曲項目他以72.41分改寫本季個人最佳成績，並成功晉級到當地時間13日的長曲決賽，賽後李宇翔表示，「我覺得這個舞台給我全身更多力量，因為這是我小時候的夢想。」

登上夢想舞台的美好時刻，李宇翔滑冰生涯的最大推手，也就是他的奶奶也沒有缺席，在阿姨的陪伴下，李宇翔的奶奶這次也特別來到米蘭為金孫加油打氣，官方捕捉到奶奶因孫子晉級而泛淚的畫面，更是成為今年冬奧最感人的畫面之一。

台北時間明天凌晨2點李宇翔將登上長曲決賽舞台，無論最終是否能夠超越劉中達在1992年阿爾貝維爾冬季奧運會創下的我國花滑史上最佳成績第17名，就像李宇翔在日前受訪時曾說，這將不會是一個句點，他將繼續在這個不下雪的土地上，繼續開出美麗的冰上之花，讓世界看見。