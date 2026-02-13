路跑／ELLE風格路跑熱烈報名中 5月16日在新北三重大都會水漾公園登場
深受跑友喜愛、於跑圈評論中屢獲高分的全台風格指標賽事─ELLE 風格路跑，將於5月16日（周六）在 新北三重大都會水漾公園 盛大登場。ELLE 將品牌一貫的法式精神，融合台灣土地的文化特色，以「台灣感性地圖」為靈感，打造全新賽事體驗。
本屆 ELLE 風格路跑主視覺以「人」字為核心靈感，將文字結構轉化為跑步時前傾、跨步的姿態。「人」不再只是文字，更象徵每一位跑者，每一次呼吸、每一段向前的速度、節奏與方向。當「人」開始奔跑，城市也隨之產生脈動。延續這份精神，ELLE 亦攜手多位深耕台灣的職人品牌合作。從跑道上的身影，到日常生活中專注投入的背影，我們看見不同領域的「人」，都以各自的節奏持續向前，為風格與生活寫下更有力量的篇章，而 ELLE 也把這份向前的力量，設計成真正可以帶回家的紀念。
今年的「風格跑衣」與台灣優質時裝機能品牌ST.MALO WANG聯名，採用由回收寶特瓶製成且經過國際認證的環保紗（MIT 100% Recycle polyester），其吸濕排汗、抗UV、快速散熱、質量輕、親膚、耐拉扯及環保低碳等特性，更是國際運動選手指定材質。
此外，「時髦運動紅襪」由專業機能襪領導品牌FOOTER聯名製作，採用Deo-double Plus©專業抗菌除臭技術，即便在長距離路跑下仍能保持足部乾爽清新；襪身XY雙軸輕壓力與X型固定彈力帶，能有效減緩足部疲勞，並確保襪身服貼不跑位。
ELLE 風格路跑為跑友精心設計專屬報名禮與完賽周邊─從輕盈有型的「運動跑步小帽」、兼具實用與質感的「年度紀念毛巾」，到貼心的「時尚收納鞋袋」，還有今年特別限量推出的「 ELLE 可折疊軟水壺」。本次也特別打造兩款極具收藏價值的完賽獎牌─個人組別的「木製獎牌」，以及21Ｋ三棒混合接力專屬的「金屬拼圖獎牌」。
除了專屬紀念，ELLE RUN更集結多款城市特色物產作為賽事補給，讓跑者在衝過終點後，能以最具城市文化特色的方式，補充滿滿能量。從宜蘭羅東鎮農會的羅董特濃無加糖台灣豆奶，到台東鹿野紅烏龍合作社帶來的紅烏龍茶啤酒，以及選用台灣在地水果製作的春一枝冰棒，每一口都是來自土地的真實滋味。
今年ELLE RUN TEAM風格跑班推出兩種訓練班別─菁英強化班與周末CHILL練班，在跑友圈引發熱烈迴響。報名可洽：https://elle.re/ebetter/news。
