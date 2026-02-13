快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

路跑／ELLE風格路跑熱烈報名中 5月16日在新北三重大都會水漾公園登場

聯合報／ 即時報導
ELLE RUN 個人完賽獎牌。圖／2026ELLE風格路跑提供
ELLE RUN 個人完賽獎牌。圖／2026ELLE風格路跑提供

深受跑友喜愛、於跑圈評論中屢獲高分的全台風格指標賽事─ELLE 風格路跑，將於5月16日（周六）在 新北三重大都會水漾公園 盛大登場。ELLE 將品牌一貫的法式精神，融合台灣土地的文化特色，以「台灣感性地圖」為靈感，打造全新賽事體驗。

本屆 ELLE 風格路跑主視覺以「人」字為核心靈感，將文字結構轉化為跑步時前傾、跨步的姿態。「人」不再只是文字，更象徵每一位跑者，每一次呼吸、每一段向前的速度、節奏與方向。當「人」開始奔跑，城市也隨之產生脈動。延續這份精神，ELLE 亦攜手多位深耕台灣的職人品牌合作。從跑道上的身影，到日常生活中專注投入的背影，我們看見不同領域的「人」，都以各自的節奏持續向前，為風格與生活寫下更有力量的篇章，而 ELLE 也把這份向前的力量，設計成真正可以帶回家的紀念。

今年的「風格跑衣」與台灣優質時裝機能品牌ST.MALO WANG聯名，採用由回收寶特瓶製成且經過國際認證的環保紗（MIT 100% Recycle polyester），其吸濕排汗、抗UV、快速散熱、質量輕、親膚、耐拉扯及環保低碳等特性，更是國際運動選手指定材質。

此外，「時髦運動紅襪」由專業機能襪領導品牌FOOTER聯名製作，採用Deo-double Plus©專業抗菌除臭技術，即便在長距離路跑下仍能保持足部乾爽清新；襪身XY雙軸輕壓力與X型固定彈力帶，能有效減緩足部疲勞，並確保襪身服貼不跑位。

ELLE 風格路跑為跑友精心設計專屬報名禮與完賽周邊─從輕盈有型的「運動跑步小帽」、兼具實用與質感的「年度紀念毛巾」，到貼心的「時尚收納鞋袋」，還有今年特別限量推出的「 ELLE 可折疊軟水壺」。本次也特別打造兩款極具收藏價值的完賽獎牌─個人組別的「木製獎牌」，以及21Ｋ三棒混合接力專屬的「金屬拼圖獎牌」。

除了專屬紀念，ELLE RUN更集結多款城市特色物產作為賽事補給，讓跑者在衝過終點後，能以最具城市文化特色的方式，補充滿滿能量。從宜蘭羅東鎮農會的羅董特濃無加糖台灣豆奶，到台東鹿野紅烏龍合作社帶來的紅烏龍茶啤酒，以及選用台灣在地水果製作的春一枝冰棒，每一口都是來自土地的真實滋味。

今年ELLE RUN TEAM風格跑班推出兩種訓練班別─菁英強化班與周末CHILL練班，在跑友圈引發熱烈迴響。報名可洽：https://elle.re/ebetter/news。

全台最具風格指標賽事，ELLE風格路跑在新北三重大都會水漾公園。圖／2026ELLE風格路跑提供
全台最具風格指標賽事，ELLE風格路跑在新北三重大都會水漾公園。圖／2026ELLE風格路跑提供
日常穿搭模擬，風格跑衣與跑步運動小帽（本圖為AI生成）。圖／2026ELLE風格路跑提供
日常穿搭模擬，風格跑衣與跑步運動小帽（本圖為AI生成）。圖／2026ELLE風格路跑提供

大都會 紅襪

延伸閱讀

影／李四川選新北還有藍白合？黃國昌：用最好的方式挑選最強候選人

新北校園命案定讞 議員：被害學生父親激動難過

啦啦隊女神李多慧現身反毒酒駕 新北警大執法20天取締542件

李四川請辭戰新北…趙少康力挺 喊話台中應「好好參考早點整合」

相關新聞

高球／PGA圓石灘職業業餘配對賽 俞俊安首輪繳71桿

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA年度重點賽事AT&T圓石灘職業業餘配對賽首回合，抓2博蒂、吞1柏忌繳出71桿，...

路跑／ELLE風格路跑熱烈報名中 5月16日在新北三重大都會水漾公園登場

深受跑友喜愛、於跑圈評論中屢獲高分的全台風格指標賽事─ELLE 風格路跑，將於5月16日（周六）在 新北三重大都會水漾公...

冬奧／余睿越野滑雪第64名完賽 收獲滿滿第二型快樂

台美混血的越野滑雪好手余睿，今天在米蘭冬奧越野滑雪的女子10公里計時賽決賽，以26分49秒2、排名第64完賽，她表示，「...

冬奧／揮別抗癌低潮陰霾 加拿大冰舞組合奪銅

加拿大冰舞組合吉勒斯與波爾瑞爾今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運奪銅，成功將過去的低潮拋諸腦後。...

冬奧／烏選手戴悼念頭盔遭禁賽 澤倫斯基頒勳章表支持

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇因堅持配戴印有戰爭中喪生運動員圖像的頭盔，遭取消2026年冬季奧運會參賽資格。烏克蘭總統...

冬奧／堅持配戴悼戰亡運動員頭盔參賽 烏克蘭選手失格

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，被主辦單位禁止後仍拒絕妥協，今天遭到取消2026...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。