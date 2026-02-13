高球／PGA圓石灘職業業餘配對賽 俞俊安首輪繳71桿

快訊

中央社／ 台北13日電
俞俊安。 法新社
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA年度重點賽事AT&T圓石灘職業業餘配對賽首回合，抓2博蒂、吞1柏忌繳出71桿，暫時並列第57名。

現年27歲的俞俊安，生涯曾在2024年拿過1場美國職業高爾夫協會（PGA）賽事冠軍，2026賽季已經參加2場比賽，可惜都遭到淘汰。

俞俊安為了備戰這場PGA的年度重點賽事，特地放棄上週的鳳凰城公開賽。AT&T圓石灘職業業餘配對賽僅限定80名球員參賽，前2回合每個職業球員都會配對1名業餘球員一起比賽，從第3回合開始，就僅剩下職業選手較量。

俞俊安今天從球場的第10洞出發，前9洞全部都打Par，轉場後雖然在第1洞吞下今年全場唯一的柏忌，但隨後在第2、6洞都抓博蒂回補，最終以71桿作收。

他今天在開球木桿表現出色，平均距離305碼排第15名，標準桿上果嶺率也有72.2%的水準，比較可惜攻上果嶺都無法靠近洞口，平均用了1.85推，在所有選手中排名第69名。

今年是俞俊安生涯第3次參加AT&T圓石灘職業業餘配對賽，去年獲得第64名、2024年則以並列第58名作收。

俞俊安 高爾夫

