快訊

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

冬奧／堅持配戴悼戰亡運動員頭盔參賽 烏克蘭選手失格

中央社／ 科爾蒂納戴比索12日綜合外電報導
烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇，堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，遭到取消2026冬季奧運會參賽資格。 美聯社
烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇，堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，遭到取消2026冬季奧運會參賽資格。 美聯社

烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，被主辦單位禁止後仍拒絕妥協，今天遭到取消2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會參賽資格。

法新社報導，國際奧林匹克委員會（InternationalOlympic Committee）在聲明中表示，赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）「因拒絕遵守國際奧會運動員言論表達準則，不得參加2026米蘭－科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會」。

路透社報導，赫拉斯克維奇表示，他因配戴印有自從2022年俄羅斯侵略以來命喪這場衝突烏克蘭運動員圖像的頭盔，今天失去參賽資格。

赫拉斯克維奇一早在滑雪場地與國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）會面後，被告知遭到取消資格。他的團隊表示，將就此一裁定向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）提出上訴。

空架雪車賽事將於今天稍晚展開。

這位男子俯臥式雪橇獎牌熱門人選在去年世界錦標賽獲得第4名，日前戴著這頂頭盔進行正式訓練，被國際奧會告知禁止這樣參賽。赫拉斯克維奇則表示，今天比賽時仍會配戴這頂頭盔。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）日前指出，頭盔印有受害者頭像，已違反奧林匹克憲章禁止賽場政治表態的規範，但是大會「破例允許他在比賽期間佩戴黑色臂章，以茲紀念」。根據規範，雖然賽事中嚴禁任何政治性動作，但選手可以在記者會及社群媒體上發表個人見解。

國際奧會今天聲明指出：「因為他拒絕遵守國際奧會的『運動員言論表達準則』（Guidelines on AthleteExpression）而作出這項決定。國際雪車總會（International Bobsleigh and Skeleton Federation）評審團認定，他準備佩戴的頭盔不符合規定。」

羅斯 亞當斯

延伸閱讀

冬奧／美國在競速滑冰、自由式滑雪接連奪金 冰舞也摘銀

冬奧／雙親遇軍機撞客機空難 美冬奧少年場邊淚吻遺照

冬奧／日本平野步夢帶骨折進雪板決賽：連我都覺得是奇蹟

冬奧／荷蘭男競速滑冰名將控大陸選手惡意擋道 險爆衝突

相關新聞

60萬份運動幣幸運兒出爐 17組中獎數字看這裡

運動部推動全民運動，原本16到22歲族群發放的「青春動滋券」轉型為「運動幣」，年滿16歲就可登記申請，每份面額500元，...

冬奧／堅持配戴悼戰亡運動員頭盔參賽 烏克蘭選手失格

烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，被主辦單位禁止後仍拒絕妥協，今天遭到取消2026...

擊劍新星李讓為運動幣抽籤 有預感抽到自己

運動部今天舉行運動幣抽籤，受邀抽籤的18歲擊劍新星李讓一抽就讓自己也獲益，他笑說：「可能是我生日（3月1日）快到了，抽之...

女壘／大專聯賽6連霸 暨南大學：持續培育人才

國立暨南國際大學女子壘球隊今天奪下大專女子壘球聯賽冠軍，達成6連霸紀錄，王牌投手柯夏愛也獲最有價值球員、投手獎。暨大表示...

運動幣開獎中籤率13% 李洋：期許民眾持續下去

運動部今天舉行運動幣抽籤，總計抽出60萬403名幸運兒，中籤率約13%；部長李洋表示，「運動幣的用意，就是要讓民眾持續下...

運動幣抽籤是公平的嗎？網：身分證尾號機率並非完全相同的

運動幣共有超過459萬人次登記抽籤，500元的運動幣可用於「添裝備」、「做運動」、「看比賽」類別的合作店家，於今天運動部進行登記人身分證尾號字數抽獎，共計有17組出爐，不過，在網路引起討論，因為中華民

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。