擊劍新星李讓為運動幣抽籤 有預感抽到自己

運動部今天舉行運動幣抽籤，受邀抽籤的18歲擊劍新星李讓一抽就讓自己也獲益，他笑說：「可能是我生日（3月1日）快到了，抽之前我就有預感會中。」

身分證末2碼是63且也抽出這個號碼的李讓告訴中央社記者，可能是生日快到了，運氣特別好，抽籤前就一直覺得會中籤。運動幣（新台幣500元）說多不多、說少不少，想買的東西太多，這500元應會買運動用品給爺爺、奶奶，讓爺爺、奶奶可多走到戶外。

2024年拿下世界中學生運動會銳劍金牌的李讓去年包辦全國運動會個人和團體雙金，力壓一票成年國手，獲選運動部體育精英獎「最佳新秀運動員」。

他說，才剛從德國世界盃回台灣，會再投入訓練，預計2月底先參加亞洲青年擊劍錦標賽，接著再拚戰於哈薩克舉行的世界盃。