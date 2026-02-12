運動幣開獎中籤率13% 李洋：期許民眾持續下去

運動部今天舉行運動幣抽籤，總計抽出60萬403名幸運兒，中籤率約13%；部長李洋表示，「運動幣的用意，就是要讓民眾持續下去，堅持就能看到不一樣的未來。」

運動部從115年將青春動滋券轉型為500元的運動幣，只要年滿16歲以上的國民皆可登記，且其中200元開放可用作「添裝備」；本次總計459萬1605人成功登記，換算下來，粗估中籤率約為13%。

李洋在致詞時表示，運動幣並不是要大家突然變成運動高手，而是希望大家都能持續運動下去，如果還沒有養成運動習慣的人，「希望這個運動幣，能讓你買一件衣服，進而走進運動的世界，體驗運動的美好。」

出席今天抽籤活動的89歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲，受訪時也笑說：「現在我每天都在打網球，而且還有很多人會來河濱球場找我挑戰，如果我能被抽到運動幣，會拿來添購網球裝備，畢竟都很貴。」

擊劍好手陳致傑則提到，自己私下很愛打羽球，如果能中籤的話，會去買一些羽球的裝備，尤其現在羽毛球都很貴，他還當場放話，「希望可以和運動部長李洋切磋切磋」，讓現場哄堂大笑。

國民只要登記驗證成功，且身分證號末碼符合58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313、180，即可於3月1日上午10時起，至動滋網，網址：500.gov.tw，領取運動幣至合作店家消費抵用。