女壘／大專聯賽6連霸 暨南大學：持續培育人才

中央社／ 南投縣12日電
暨南大學大專女壘聯賽6連霸。大專女壘聯賽臉書
國立暨南國際大學女子壘球隊今天奪下大專女子壘球聯賽冠軍，達成6連霸紀錄，王牌投手柯夏愛也獲最有價值球員、投手獎。暨大表示，將持續為國家培育更多女壘運動優秀人才。

大專女子壘球聯賽冠亞軍賽今天在國立暨南國際大學壘球場舉行，地主隊暨南大學最終以6比5擊敗國立台灣體育運動大學，成功將冠軍獎盃留在校園，達成傲人6連霸紀錄，暨大校長武東星說，完成6連霸是非常不容易的成就，代表球員訓練紮實，更展現女壘隊在壓力下仍保持團結與韌性，學校將持續支持體育發展。

武東星說，作為女壘國手搖籃，暨大女壘隊成員長年入選國家代表隊，學校不只追求聯賽成績，更致力球員學業與職業規劃，讓選手無後顧之憂上場奮戰；透過賽事洗禮，暨大不斷輸出具國際競技水平選手，為台灣在亞洲運動會，乃至奧林匹克運動會儲備厚實競爭力。

暨大透過新聞稿表示，暨大王牌投手柯夏愛表現亮眼，關鍵時刻成功壓制對方打線，更憑穩定發揮，一人獨得投手獎、最有價值球員，成為這屆賽事最受矚目球員。另外，全壘打獎由暨大球員葉貴萍以12支奪得，打擊獎前3名也由球員陳妤軒、馬蕎恩、陳喜晏拿下。

暨大表示，蟬聯6屆冠軍不以此自滿，未來計劃結合產官學資源，利用校內標準場地舉辦更多基層教練講習與青少年夏令營，將6連霸成功經驗輻射至全國，進一步推廣壘球運動普及化，讓壘球成為暨大最閃亮的「體育名片」，並為國家培育更多優秀人才。

