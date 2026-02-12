運動幣抽籤是公平的嗎？網：身分證尾號機率並非完全相同的

運動幣共有超過459萬人次登記抽籤，500元的運動幣可用於「添裝備」、「做運動」、「看比賽」類別的合作店家，於今天運動部進行登記人身分證尾號字數抽獎，共計有17組出爐，不過，在網路引起討論，因為中華民國身分證最後一個尾數是檢驗碼，所以最後一碼的機率並非10個字均是10%，因此有人認為並不公平。

網友透過AI詢問，身分證包括第一個字母10碼，其中第一個英文碼縣市代碼，接著第一數字是性別1代表男、2代表女，最後第10碼其實是「檢驗碼」，是透過前9碼經過特定的數學公式運算後產生的。由於「前9碼」並不是均勻分佈，而是受到地理人口（哪一縣市人多）和性別比例的影響，經過權重公式計算後，某些尾數出現的次數在統計上會比其他數字稍微多一點或少一點。

這次運動幣抽籤中獎人數為60萬人，中籤機率為13%。最終採取抽獎是採公益彩券方式的抽獎機方式，最後超過56萬再加入百位數，共計產生17組。