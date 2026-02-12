快訊

60萬份運動幣幸運兒出爐 17組中獎數字看這裡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動幣中獎身分證字號尾數。截自畫面
運動部推動全民運動，原本16到22歲族群發放的「青春動滋券」轉型為「運動幣」，年滿16歲就可登記申請，每份面額500元，今天下午抽獎儀式在運動部部長李洋見證下舉行，擊劍新星李讓抽出中籤號碼，身分證字號尾數58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313和180成為幸運兒。

運動幣共有超過459萬人次登記抽籤，500元的運動幣可用於「添裝備」、「做運動」、「看比賽」類別的合作店家，其中「添裝備」每人最高抵用200元為限。今天多間廠商和集團都出席宣布加碼優惠，包括YouBike、大魯閣、愛爾達體育台、富邦、迪卡儂和高雄等都有運動幣相關因應，大魯閣和高雄的加碼活動還有來回機票大獎。

今天擊劍好手陳致傑、田徑女將羅佩琳都出席抽籤活動，對羽球頗有興趣的陳致傑還和台下的運動部部長李洋「下戰帖」，相約打羽球。

抽籤重頭戲由擊劍新星抽出對應身分證字號尾數號碼，他依序抽到58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59；抽完13組後已累積超過58萬，李讓改抽出百位數，第一組是204，接續分別是660、313、180，至此抽籤結束。

63也是李讓自己的身分證尾數，讓他在台上展現開心情緒。

運動幣 運動部 李洋

