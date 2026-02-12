聽新聞
0:00 / 0:00
60萬份運動幣幸運兒出爐 17組中獎數字看這裡
運動部推動全民運動，原本16到22歲族群發放的「青春動滋券」轉型為「運動幣」，年滿16歲就可登記申請，每份面額500元，今天下午抽獎儀式在運動部部長李洋見證下舉行，擊劍新星李讓抽出中籤號碼，身分證字號尾數58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313和180成為幸運兒。
運動幣共有超過459萬人次登記抽籤，500元的運動幣可用於「添裝備」、「做運動」、「看比賽」類別的合作店家，其中「添裝備」每人最高抵用200元為限。今天多間廠商和集團都出席宣布加碼優惠，包括YouBike、大魯閣、愛爾達體育台、富邦、迪卡儂和高雄等都有運動幣相關因應，大魯閣和高雄的加碼活動還有來回機票大獎。
今天擊劍好手陳致傑、田徑女將羅佩琳都出席抽籤活動，對羽球頗有興趣的陳致傑還和台下的運動部部長李洋「下戰帖」，相約打羽球。
抽籤重頭戲由擊劍新星抽出對應身分證字號尾數號碼，他依序抽到58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59；抽完13組後已累積超過58萬，李讓改抽出百位數，第一組是204，接續分別是660、313、180，至此抽籤結束。
63也是李讓自己的身分證尾數，讓他在台上展現開心情緒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。