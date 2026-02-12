直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

19歲花滑新星李宇翔，是自1998年後，首位取得冬奧花滑資格的台灣選手，初登殿堂一鳴驚人，李宇翔在冬奧短曲賽事中獲得72.41分佳績，不僅打破本季個人紀錄，也順利闖進將在台灣時間14日凌晨舉辦的長曲決

2026-02-11 14:43