直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒
運動部推動全民運動政策，將原本針對16至22歲族群發放的「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並自2026年起擴大至年滿16歲以上國民皆可登記申請。運動幣自1月26日啟動登記及發放程序，每份面額500元，今年採限量抽籤制，共計60萬份，今（12）日下午2點辦理抽籤。為提升透明度與即時性，抽籤過程運動部採直播方式，《聯合新聞網》即時報導讓民眾第一時間掌握結果。
符合資格者須於期限內完成登記，並依規定領取及使用；運動幣可於合作運動場館及指定店家折抵消費，並須於公告期限內使用完畢，逾期將失效。相關登記流程、使用範圍及注意事項，完整整理請見【整理包／500元運動幣 怎麼領？使用範圍一次看懂】。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。