直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

聯合新聞網／ 綜合報導

運動部推動全民運動政策，將原本針對16至22歲族群發放的「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並自2026年起擴大至年滿16歲以上國民皆可登記申請。運動幣自1月26日啟動登記及發放程序，每份面額500元，今年採限量抽籤制，共計60萬份，今（12）日下午2點辦理抽籤。為提升透明度與即時性，抽籤過程運動部採直播方式，《聯合新聞網》即時報導讓民眾第一時間掌握結果。

符合資格者須於期限內完成登記，並依規定領取及使用；運動幣可於合作運動場館及指定店家折抵消費，並須於公告期限內使用完畢，逾期將失效。相關登記流程、使用範圍及注意事項，完整整理請見【整理包／500元運動幣 怎麼領？使用範圍一次看懂】。

2026運動幣發放60萬份、每份500元，民眾可用於健身、看比賽、買器材等運動相關消費。圖／聯合報系資料照片
