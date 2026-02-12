冬奧／日本平野步夢帶骨折進雪板決賽：連我都覺得是奇蹟

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
米蘭冬奧男子雪板半管預賽，衛冕的日本名將平野步夢在骨折未癒的狀態下出賽，以第七名晉級決賽。路透

米蘭冬奧男子雪板半管預賽，衛冕的日本名將平野步夢在骨折未癒的狀態下出賽，以第七名晉級決賽。他說，現在能夠站在這裡，其實是奇蹟般的狀況，他自己都驚訝。

27歲的平野是2022年北京冬奧金牌，這是他第4次參加冬奧。第一趟完成2次四圈，得到83.00分；第二趟成功達成四圈接三圈半，再以3圈收尾，奪85.50分。他說，勉勉強強的投入預賽，心想再怎麼痛，也是滑兩趟，一邊與身體對抗、一邊挑戰自己，希望在決賽能發揮個人最佳。

平野在上月17日瑞士的世界杯嚴重跌倒，骨盤骨折，回日本以後積極復健，2月就飛到義大利參賽。另3名日本選手戸塚優斗、平野流佳及山田琉聖以第2、3、5名晉級，日本4選手全數進入12人的決賽。

冬奧

