冬奧／荷蘭男競速滑冰名將控大陸選手惡意擋道 險爆衝突

米蘭冬運男子1千公尺競速滑冰，世界第一的荷蘭名將范內馬斯遭中國大陸選手廉子文阻擋，一度失去平衡，雖然得到重賽的機會，范內馬斯仍無緣獎牌。賽後生氣找廉子文理論，「道歉也無濟於事，我已失去奪牌的機會」。

男子1千公尺競速滑冰有30人參加決賽，2人一組進行。第11組由范內馬斯與廉子文同場競技，剩最後一圈他要從外側切到內側時，廉子文未依規定讓開。兩人略有肢體接觸，范內馬斯失去平衡後，恢復姿勢衝向終點，成績為1分7秒65。

賽後范內馬斯非常生氣地找廉子文理論，險爆衝突。廉子文因違規被判失格，范內馬斯一個人重新再賽一次，但無法跑出更好的成績，以第五位作收。他說，對方應自知在這場比賽不過是配角，認為自己原本百分之百會奪牌，至少有銅牌，「那個中國人擋了我的路」。