快訊

「驚聲尖笑」48歲男星驚傳過世！不敵大腸直腸癌病魔 愛妻悲痛證實

威力彩連槓上看13.5億元！命理師曝買彩券3技巧「大幅衝高中獎運」

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

冬奧／荷蘭男競速滑冰名將控大陸選手惡意擋道 險爆衝突

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
米蘭冬運男子1千公尺競速滑冰，世界第一的荷蘭名將范內馬斯（左）遭中國大陸選手廉子文阻擋，賽後生氣找廉子文理論。路透
米蘭冬運男子1千公尺競速滑冰，世界第一的荷蘭名將范內馬斯（左）遭中國大陸選手廉子文阻擋，賽後生氣找廉子文理論。路透

米蘭冬運男子1千公尺競速滑冰，世界第一的荷蘭名將范內馬斯遭中國大陸選手廉子文阻擋，一度失去平衡，雖然得到重賽的機會，范內馬斯仍無緣獎牌。賽後生氣找廉子文理論，「道歉也無濟於事，我已失去奪牌的機會」。

男子1千公尺競速滑冰有30人參加決賽，2人一組進行。第11組由范內馬斯與廉子文同場競技，剩最後一圈他要從外側切到內側時，廉子文未依規定讓開。兩人略有肢體接觸，范內馬斯失去平衡後，恢復姿勢衝向終點，成績為1分7秒65。

賽後范內馬斯非常生氣地找廉子文理論，險爆衝突。廉子文因違規被判失格，范內馬斯一個人重新再賽一次，但無法跑出更好的成績，以第五位作收。他說，對方應自知在這場比賽不過是配角，認為自己原本百分之百會奪牌，至少有銅牌，「那個中國人擋了我的路」。

廉子文向范內馬斯道歉，表示自己非故意擋道，沒有選手會有這種壞心眼。

米蘭冬運男子1千公尺競速滑冰，世界第一的荷蘭名將范內馬斯（右）遭中國大陸選手廉子文阻擋。路透
米蘭冬運男子1千公尺競速滑冰，世界第一的荷蘭名將范內馬斯（右）遭中國大陸選手廉子文阻擋。路透

延伸閱讀

荷蘭法院調查晶片商安世 維持執行長張學政停職裁決

長榮航增班米蘭 評估擴點北歐

冬奧／男子高山滑雪本屆3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列

冬奧／米蘭獎牌與綬帶脫落 主辦單位：已有辦法修復

相關新聞

冬奧／要讓沒冰的台灣開花！李宇翔闖長曲決賽 情人節凌晨拚獎牌

19歲花滑新星李宇翔，是自1998年後，首位取得冬奧花滑資格的台灣選手，初登殿堂一鳴驚人，李宇翔在冬奧短曲賽事中獲得72.41分佳績，不僅打破本季個人紀錄，也順利闖進將在台灣時間14日凌晨舉辦的長曲決

冬奧／荷蘭男競速滑冰名將控大陸選手惡意擋道 險爆衝突

米蘭冬運男子1千公尺競速滑冰，世界第一的荷蘭名將范內馬斯遭中國大陸選手廉子文阻擋，一度失去平衡，雖然得到重賽的機會，范內...

冬奧／挪威奪牌選手出軌認錯 前女友稱難以原諒

挪威冬季兩項選手萊格雷德昨天贏得米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運銅牌後坦承出軌，他的前女友說，她「很...

冬奧／男子高山滑雪本屆3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列

瑞士好手范奧曼今天在義大利波密歐舉行的2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會超級大曲道項目摘金，成為史上第3位在同一屆冬奧贏得...

冬奧／比選手還忙！最強傭兵教練帶13國16選手 趕場情緒如洗三溫暖

2026米蘭冬奧花式滑冰賽場上，除了選手們的精采表現，場邊一位「最忙碌的男人」意外成為觀眾焦點。有眼尖網友發現，法國籍教練里修（Benoît Richaud）...

冬奧／米蘭獎牌與綬帶脫落 主辦單位：已有辦法修復

2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運主辦單位今天表示，對金牌滑雪選手強生（Breezy Johnson）稱獎牌與綬帶脫落問題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。