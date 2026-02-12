冬奧／挪威奪牌選手出軌認錯 前女友稱難以原諒

挪威冬季兩項選手萊格雷德（SturlaHolm Laegreid）昨天贏得米蘭科爾蒂納冬季奧運銅牌後坦承出軌，他的前女友說，她「很難原諒」萊格雷德背叛了她，以及他在奪牌後公開談論此事。

美聯社報導，這名要求匿名的女子今天告訴挪威小報「世道報」（VG）：「我很難原諒，即使他在全世界面前告白愛意也一樣。」

挪威頂尖的冬季兩項選手之一萊格雷德昨天在男子20公里個人項目鍍銅後，出乎意料地公開自己在感情上不忠。

萊格雷德接受挪威廣播公司（NRK）採訪時強忍淚水說：「6個月前，我遇見我生命中的摯愛。她是全世界最美麗、最甜美的人。3個月前，我犯下我人生中最大的錯誤，背叛了她。」

萊格雷德表示，他在一週前向他的伴侶坦白事發經過，但女方向「世道報」清楚表明，她對整個情況還是感到非常憤怒。她說：「我沒有選擇陷入這種處境，卻不得不身處其中，這讓我很痛苦。我們有過聯繫，他知道我對這件事的看法。」

在挪威團隊今天發布的聲明中，萊格雷德坦言自己可能選錯時機談論私人問題，並向奪下金牌的隊友邦特（Johan-Olav Botn）道歉。他說：「在本應是挪威冬季兩項運動歡慶的日子，我卻提及自己的私事，對此我深感後悔。我今天狀態不好，思緒不清晰。」

他說：「我向約翰-奧拉夫（邦特名）道歉，他在贏得金牌後值得獲得所有關注。我也向我的前女友道歉，她非自願地成為媒體焦點。我希望她一切安好。我無法挽回這一切，但我現在將把它放下，專注在奧運上。我不會再回答任何關於此的進一步問題。」

繼4年前在北京冬奧贏得接力金牌後，萊格雷德昨天贏得首面個人奧運獎牌，但他奪牌後卻情緒激動、痛哭流涕、擁抱友人。在記者會上，他解釋了為什麼他決定在電視轉播時告訴全世界他的感情狀況。

他說：「這是我做的選擇。我們在一生中會做不同的選擇，這些選擇形塑我們的生活。所以，今天我選擇告訴全世界我做過的事，也許，或許她有機會看到她對我有多重要。也許不會。」