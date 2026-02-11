快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

冬奧／比選手還忙！最強傭兵教練帶13國16選手 趕場情緒如洗三溫暖

聯合新聞網／ 綜合報導
法國籍教練里修在本屆冬奧指導多達16名選手，觀眾發現他在場邊不斷更換不同國家的隊服外套，成為賽場另類焦點。路透社
法國籍教練里修在本屆冬奧指導多達16名選手，觀眾發現他在場邊不斷更換不同國家的隊服外套，成為賽場另類焦點。路透社

2026米蘭冬奧花式滑冰賽場上，除了選手們的精采表現，場邊一位「最忙碌的男人」意外成為觀眾焦點。有眼尖網友發現，法國籍教練里修（Benoît Richaud）在周二的男子短曲項目中，頻繁出現在不同國家的等候區（Kiss and Cry），身上的隊服外套更是不斷變換，上一秒還是喬治亞隊，下一秒又變身加拿大隊，彷彿在場邊上演一場「變裝秀」。

據《BBC》報導，現年38歲的里修是知名花滑教練與編舞家。本屆冬奧他一共指導了來自13個不同國家、共計16名選手。由於花式滑冰的教練制度允許跨國指導，並非只能受聘於單一國家隊，因此出現了這位「最強傭兵教練」全場跑透透的奇景。

在周二的賽事中，Richaud的行程表幾乎滿檔，他先是出現在美國選手Max Naumov身旁，隨後又換上加拿大隊服陪伴Stephen Gogolev。最驚險的時刻發生在法國選手Adam Siao Him Fa與喬治亞選手Nika Egadze接連上場時（第25與26位），Richaud必須在極短時間內完成「換裝」，將法國隊外套脫下，換上喬治亞隊服，無縫接軌地轉換身分。

面對如此高強度的「趕場，里修受訪時笑稱這確實是一大挑戰。關於如何管理這麼多件國家隊外套，他透露自己無法隨身攜帶所有衣服，通常會請各國的領隊或經理幫忙保管，等輪到該國選手上場時再遞給他，或者暫放在更衣室。

除了物理上的忙碌，心理上的負擔更重。里修坦言：「這在情感上非常消耗。如果一個選手滑得不好，下一個選手卻滑得很好，你的情緒必須在極短時間內從低谷切換到高峰，這非常困難，因為你必須全心全意地與當下的選手同在。」

里修曾獲選2024年ISU花式滑冰大獎最佳編舞，是目前滑冰界炙手可熱的頂尖教練，這也解釋了為何各國好手即便要在奧運賽場廝殺，仍爭相聘請他指導。

冬奧 花式滑冰 奧運 米蘭 法國 運動 體育
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／要讓沒冰的台灣開花！李宇翔闖長曲決賽 情人節凌晨拚獎牌

冬奧短道速滑混接中國從第1掉第4 王濛觀賽哭上熱搜

冬奧／烏國選手：絕不背叛喪生同胞 將戴遭禁頭盔比賽

冬奧／烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁 IOC建議戴黑臂章參賽

相關新聞

冬奧／要讓沒冰的台灣開花！李宇翔闖長曲決賽 情人節凌晨拚獎牌

19歲花滑新星李宇翔，是自1998年後，首位取得冬奧花滑資格的台灣選手，初登殿堂一鳴驚人，李宇翔在冬奧短曲賽事中獲得72.41分佳績，不僅打破本季個人紀錄，也順利闖進將在台灣時間14日凌晨舉辦的長曲決

冬奧／比選手還忙！最強傭兵教練帶13國16選手 趕場情緒如洗三溫暖

2026米蘭冬奧花式滑冰賽場上，除了選手們的精采表現，場邊一位「最忙碌的男人」意外成為觀眾焦點。有眼尖網友發現，法國籍教練里修（Benoît Richaud）...

冬奧／米蘭獎牌與綬帶脫落 主辦單位：已有辦法修復

2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運主辦單位今天表示，對金牌滑雪選手強生（Breezy Johnson）稱獎牌與綬帶脫落問題...

冬奧／挑戰首次艾克索4周跳 馬里寧優先考量安全

美國男子花式滑冰好手馬里寧（Ilia Malinin）帶著各界期望參加本屆米蘭冬奧，人們期待他能創造歷史，成功完成奧運史...

超級盃／第60屆近1.25億人收看 創美國節目史上次高

根據今天公布的收視數據，將近1.25億美國觀眾收看8日舉行的第60屆美式足球超級盃。西雅圖海鷹以29比13擊敗新英格蘭愛...

網球／WTA卡達公開賽 謝淑薇攜搭檔直落二闖8強

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的卡達公開賽，台灣「百搭天后」謝淑薇今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，在女雙次輪以2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。