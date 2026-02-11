冬奧／比選手還忙！最強傭兵教練帶13國16選手 趕場情緒如洗三溫暖

2026米蘭冬奧花式滑冰賽場上，除了選手們的精采表現，場邊一位「最忙碌的男人」意外成為觀眾焦點。有眼尖網友發現，法國籍教練里修（Benoît Richaud）在周二的男子短曲項目中，頻繁出現在不同國家的等候區（Kiss and Cry），身上的隊服外套更是不斷變換，上一秒還是喬治亞隊，下一秒又變身加拿大隊，彷彿在場邊上演一場「變裝秀」。

據《BBC》報導，現年38歲的里修是知名花滑教練與編舞家。本屆冬奧他一共指導了來自13個不同國家、共計16名選手。由於花式滑冰的教練制度允許跨國指導，並非只能受聘於單一國家隊，因此出現了這位「最強傭兵教練」全場跑透透的奇景。

在周二的賽事中，Richaud的行程表幾乎滿檔，他先是出現在美國選手Max Naumov身旁，隨後又換上加拿大隊服陪伴Stephen Gogolev。最驚險的時刻發生在法國選手Adam Siao Him Fa與喬治亞選手Nika Egadze接連上場時（第25與26位），Richaud必須在極短時間內完成「換裝」，將法國隊外套脫下，換上喬治亞隊服，無縫接軌地轉換身分。

面對如此高強度的「趕場，里修受訪時笑稱這確實是一大挑戰。關於如何管理這麼多件國家隊外套，他透露自己無法隨身攜帶所有衣服，通常會請各國的領隊或經理幫忙保管，等輪到該國選手上場時再遞給他，或者暫放在更衣室。

除了物理上的忙碌，心理上的負擔更重。里修坦言：「這在情感上非常消耗。如果一個選手滑得不好，下一個選手卻滑得很好，你的情緒必須在極短時間內從低谷切換到高峰，這非常困難，因為你必須全心全意地與當下的選手同在。」

里修曾獲選2024年ISU花式滑冰大獎最佳編舞，是目前滑冰界炙手可熱的頂尖教練，這也解釋了為何各國好手即便要在奧運賽場廝殺，仍爭相聘請他指導。