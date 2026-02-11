快訊

冬奧／要讓沒冰的台灣開花！李宇翔闖長曲決賽 情人節凌晨拚獎牌

聯合新聞網／ 綜合報導
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。圖／中華奧會提供
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。圖／中華奧會提供

19歲花滑新星李宇翔，是自1998年後，首位取得冬奧花滑資格的台灣選手，初登殿堂一鳴驚人，李宇翔在冬奧短曲賽事中獲得72.41分佳績，不僅打破本季個人紀錄，也順利闖進將在台灣時間14日凌晨舉辦的長曲決賽，期望再創佳績。

睽違28年有台灣選手拿到冬奧花滑資格，李宇翔在米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰短曲賽事中得到的72.41分，突破自己在米蘭冬奧資格賽獲得的70.31分，好表現幫助自己成功晉級冬奧長曲決賽，決賽將在台灣時間2月14日凌晨1點55分舉行，民眾可在愛爾達體育3台收看。

李宇翔在短曲比賽中選擇詮釋歌曲《This is War》，象徵戰鬥與不屈不撓的精神，反映自己在沒有天然雪場的台灣如何克服困難。此外李宇翔的奶奶也特地到場觀戰，每當李宇翔完成動作，奶奶在場邊也難掩喜悅，溫情互動成另類話題。

李宇翔 冬奧 花式滑冰
×

