冬奧／米蘭獎牌與綬帶脫落 主辦單位：已有辦法修復

2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運主辦單位今天表示，對金牌滑雪選手強生（Breezy Johnson）稱獎牌與綬帶脫落問題，目前已有辦法解決，其他選手若有相似情況，可將獎牌送回修理。

儘管今年冬奧賽事整體上運作順利，但這些備受珍視的獎牌出現瑕疵，頓時成為賽會的熱門話題。

路透社報導，主辦單位與負責製作獎牌的義大利國家鑄幣廠（Italian State Mint）共同調查了解此事。

米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）2026冬奧通訊總監卡薩薩（Luca Casassa）表示：「我們已確定有辦法可修理。」他說僅有少數獎牌出現這缺陷。

他表示，若其他選手發現有類似情形，可將獎牌送回「以便及時修復」。

主辦單位並未說明獎牌究竟出了什麼問題。不過，熟悉情況人士在9日曾表示，可能是獎牌與綬帶之間的環扣出問題，這些環扣原本設計就是會自動脫離，是為防止勒住頸部或其他傷害風險。