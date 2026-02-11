冬奧／挑戰首次艾克索4周跳 馬里寧優先考量安全

快訊

中央社／ 米蘭10日綜合外電報導
美國男子花式滑冰好手馬里寧。 歐新社
美國男子花式滑冰好手馬里寧。 歐新社

美國男子花式滑冰好手馬里寧（Ilia Malinin）帶著各界期望參加本屆米蘭冬奧，人們期待他能創造歷史，成功完成奧運史上首次的艾克索4周跳（quadruple Axel）。

路透社報導，艾克索4周跳因為需要旋轉4圈半，公認是花式滑冰中最難的4周跳，奧運中從沒有人能成功完成，馬里寧是目前唯一能完成這項動作的選手，但這名21歲的選手參賽至今，卻始終拒絕此一改寫歷史的誘惑。

馬里寧在男子短曲結束後，領先最接近的競爭對手鍵山優真超過5分，接下來的長曲他可能選擇謹慎而非展示技巧。他表示，除非一切條件都完美契合，否則他不會輕易嘗試這個風險極高的跳躍動作。

馬里寧表示，「我希望（週五）狀態能夠好到可以完成這個動作」，「當然，健康與安全始終是我的首要考量，所以我很希望自己能調整到最佳狀態，充滿信心地完成這個動作，而不是把它當作一件冒險的事。」

馬里寧在團體賽的短曲和長曲項目，都沒有選擇做艾克索4周跳，但他技術難度極高的長曲，仍足以幫助美國隊奪得金牌。

他在今天的短曲成功完成2個4周跳，外加1個後空翻，最終獲得108.16分，輕鬆領先日本選手鍵山優真的103.07分，法國選手蕭傳文（Adam Siao Him Fa）以102.55分排在第3。

儘管博彩公司和粉絲都認為這位2屆世界冠軍是奪金大熱門，但馬里寧很快就澄清這種看法。

「成為奪冠熱門是一回事，真正拿下冠軍，尤其是在壓力下取勝，又是另一回事」，「我仍需要為長曲努力，不會掉以輕心」。

馬里寧在團體賽落後鍵山優真居次，但他表示並不後悔參加。「我認為團體賽的短曲不足以讓我適應冰面」，「既然有機會，在奧運冰面嘗試2個曲目應是明智之舉，看看感覺如何。」

「我感覺自己在個人賽中已達到理想狀態。」現在我只想好好休息一下，慢慢來，保持平靜。 」

花式滑冰 美國隊 冬奧
