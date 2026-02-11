超級盃／第60屆近1.25億人收看 創美國節目史上次高

快訊

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導
壞痞兔進行中場秀表演。 美聯社
根據今天公布的收視數據，將近1.25億美國觀眾收看8日舉行的第60屆美式足球超級盃。西雅圖海鷹以29比13擊敗新英格蘭愛國者的這場比賽，已成為美國史上收視率第2高的節目。

路透社報導，國家廣播公司體育新聞（NBC Sports）引用市調公司尼爾森（Nielsen）數據顯示，海鷹與愛國者之戰在NBC電視網、串流平台Peacock、西班牙語頻道Telemundo以及NFL+平台，平均吸引1.249億人次收看。

這場冠軍戰的收視人數僅次於上一屆超級盃，去年費城老鷹擊潰堪薩斯市酋長的比賽，平均收視創下1.277億人次的紀錄。

更多觀眾收看由拉丁饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）擔綱的中場秀。NBC表示，他的表演在美國平均吸引1.282億人次收看，並在演出後24小時內於社群媒體累積40億次觀看。

超級盃是美國電視每年最大盛事。NBC指出，比賽第2節時觀眾人數達到顛峰，為1.378億人次。今年比賽期間的30秒廣告，最高要花掉廣告主1000萬美元。

本名為貝尼托．安東尼．馬蒂內茲．歐加修（Benito Antonio Martinez Ocasio）的壞痞兔擔任中場秀，他將加州聖克拉拉（Santa Clara）的利惠體育場（Levi's Stadium），轉變成向其家鄉波多黎各致敬的舞台。

在這場高能量演出中，還驚喜請出拉丁天王瑞奇馬丁（Ricky Martin）和女神卡卡（Lady Gaga），並向雷鬼動（Reggaeton）音樂先驅洋基老爹（DaddyYankee）致敬。

由壞痞兔擔任中場秀，引來美國總統川普及其他保守派人士抨擊，原因是這名藝人全程以西班牙語演出，並公開批評美國移民政策。

右派政治組織「美國轉捩點」（Turning PointUSA）另辦「全美中場秀」打對台，邀請搖滾小子（Kid Rock）等藝人助陣。

