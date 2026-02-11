網球／WTA卡達公開賽 謝淑薇攜搭檔直落二闖8強

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的卡達公開賽，台灣「百搭天后」謝淑薇今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），在女雙次輪以2個6比3勝出，順利晉級8強。

無緣連續3年打進澳洲網球公開賽女雙冠軍戰後，台灣名將謝淑薇持續與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科合拍，兩人名列卡達網球公開賽女雙第3種子，在首輪輪空的情況下，直接晉級次輪，今天則對戰斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac）、波蘭皮特（Katarzyna Piter）組合。

此役首盤開打後，謝淑薇、奧斯塔朋科立刻展現宰制力，不僅開局接連上演破發、手握3比0領先，就算第4局無法守住發球局，不過「台拉聯軍」接下來穩紮穩打，在第9局再度把握破發機會，順利以6比3先馳得盤。

帶著聽牌優勢進入第2盤，謝淑薇、奧斯塔朋科開局取得3比0領先，有效限制對手發揮下，迅速逼出賽末點，即便遭對手化解掉2個、無緣完成破發，所幸「台拉聯軍」在接著的發球局穩定演出，終場以6比3搶下8強門票。

另外，台灣網球女將詹皓晴則與23歲丹麥新星陶森（Clara Tauson）聯手出擊，獲得首輪輪空直接晉級次輪，並在今天以6比1、6比3擊敗「俄羅斯組合」潘諾娃（Alexandra Panova）、施耐德（Diana Shnaider），同樣晉級女雙8強。